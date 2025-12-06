Έγινε ο καθαρισμός στο γόνατο του Γιάννη Μιχαηλίδη και θα γυρίσει τη νέα χρονιά στα ματς του ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ Γιάννης Μιχαηλίδης στάθηκε άτυχος, αφού είχε πρόβλημα στο γόνατο κι έτσι κρίθηκε σκόπιμο να γίνει επέμβαση. Θυμίζουμε ότι ένιωσε ενοχλήσεις στη διάρκεια του πρόσφατου ντέρμπι κυπέλλου με τον Άρη.

Ο καθαρισμός έγινε σήμερα και η ΠΑΕ σε ανάρτησή της ανέφερε: «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο αρθροσκοπικός καθαρισμός στο γόνατο του Γιάννη Μιχαηλίδη.

Περαστικά και γρήγορα πίσω στο γήπεδο!»,

Η απουσία του, βέβαια, είναι σημαντική σε ένα διάστημα που υπάρχουν πολλά και σημαντικά ματς. Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ράζβαν Λουτσέσκου δεν θα έχει τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό στη διάθεσή του, στο αυριανό ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα.

Θα λείψει βέβαια από το προσεχές παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λουντογκόρετς εκτός έδρας για την έκτη αγωνιστική του Europa League. Δεν θα είναι παρών στον αγώνα με τον Ατρόμητο στην Αθήνα, το παιχνίδι κυπέλλου με το Μαρκό στην Τούμπα, αλλά και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, με το οποίο ολοκληρώνουν οι Θεσσαλονικείς τις υποχρεώσεις τους για το 2025.

Η απόκτηση στόπερ πλέον κρίνεται επιτακτική για τον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο με τον τραυματισμό του Μιχαηλίδη, αλλά και πριν μπει νυστέρι στον διεθνή παίκτη, υπήρχαν έντονες σκέψεις στον ΠΑΟΚ για απόκτηση κεντρικού αμυντικού, εκτός από φορ.