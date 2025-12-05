Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λουντογκόρετς την Πέμπτη (11/12, 19:45) για την 6η Αγωνιστική της League Phase του Europa League με τον κόσμο του να δίνει βροντερό παρών.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει την Πέμπτη στην Βουλγαρία (11/12, 19:45) για να αντιμετωπίσει τη Λουντογκόρετς, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Με το γήπεδο της Λουντογκόρετς να είναι ιδιαίτερα μικρό σε χωρητικότητα (μόλις 8.420 θέσεις διαθέτει η Huvepharma Arena) και τα εισιτήρια που δικαιούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα είναι αναμενόμενα πολύ λίγα.

Η διάθεσή τους ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (5/12) και μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες οι φίλοι του «Δικεφάλου» είχαν «εξαφανίσει» όλες τις διαθέσιμες θέσεις.

Η μεγάλη ζήτηση αντικατοπτρίζει τον ενθουσιασμό των οπαδών για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας. Ωστόσο το «ασπρόμαυρο» sold out δεν προκαλεί έκπληξη, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να έχουν δώσει βροντερό παρών στο Βίγκο και στη Λιλ, τις δύο έδρες που επισκέφτηκε η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μέχρι τώρα στη League Phase του UEFA Europa League

Η δυναμική παρουσία τους αναμένεται να δώσει ώθηση στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ για θετικό αποτέλεσμα στην Βουλγαρία. Ο «Δικέφαλος», μετά το εντός έδρας στραβοπάτημα απέναντι στην Μπραν (1-1), απέναντι στη Λουντογκόρετς ψάχνει τη νίκη που θα του «κλειδώσει» σε πολύ μεγάλο βαθμό την παρουσία του στα playoffs της διοργάνωσης.