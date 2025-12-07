Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σημερινής (7/12) εκτός έδρας αναμέτρησης των «πρασίνων» στη Λάρισα.

Επιστροφή στη δράση της Stoiximan Superleague, μετά τα παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδος μέσα στη βδομάδα, και ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Λάρισα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ φιλοξενείται σήμερα (7/12) από την ΑΕΛ Novibet και φυσικά στοχεύει μονάχα στην επιστροφή στις νίκες, καθώς προέρχεται από την εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (2-3).Οι γηπεδούχοι από πλευράς τους θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό, έχοντας νωρίτερα στη σεζόν «κόψει» βαθμούς από την Ένωση (1-1).

Το παιχνίδι αναμένεται να κάνει σέντρα στις 17:30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.