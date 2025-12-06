Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το σπουδαίο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Άρης και το πρόβλημα νοοτροπίας που οι ασπρόμαυροι έχουν κόντρα στους συμπολίτες.

Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ έπαιξε στο γήπεδο του Άρη και χρησιμοποίησε τον αγώνα κυπέλλου για να ετοιμαστεί καλύτερα ενόψει του σπουδαίου αγώνα πρωταθλήματος…

Στο κύπελλο ο ΠΑΟΚ την έπαθε τη ζημιά στην αρχή και τώρα θα πρέπει να περιμένει για να διορθώσει την κατάσταση στα επόμενα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα όμως κάθε μα κάθε εβδομάδα είναι πολύτιμη στην προσπάθεια να είναι εκεί δίπλα στην κορυφή μέχρι να έρθουν και πάλι τα εξάποντα παιχνίδια με τους ανταγωνιστές. Ειδικά ο Δεκέμβριος θεωρείται και είναι πολύ κρίσιμος, ένας γεμάτος μήνας με την ομάδα του Λουτσέσκου να έχει προβλήματα και επιβαρυμένους παίκτες. Φαίνεται όμως ότι όλη η ομάδα έχει εισπράξει το μήνυμα ότι μέσα σε αυτό τον δύσκολο και γεμάτο μήνα, πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω.

Το πιο χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε στη Λιβαδειά. Ο ΠΑΟΚ το «δούλεψε» αυτό το ματς πάρα πολύ και δεν αναφερόμαστε τόσο στο τακτικό όπου πάντα η δουλειά είναι εξαιρετική από το επιτελείο του προπονητή. Ο ΠΑΟΚ πήγε να παίξει με τον Λεβαδειακό σα να αντιμετώπιζε τον… Άγιαξ. Τον Ολυμπιακό και ακόμη καλύτερα, γιατί στα ντέρμπι το κίνητρο είναι εύκολο και βγαίνει αυθόρμητα. Φάνηκε την περασμένη εβδομάδα και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο και ξέχασε το μη εμπορικό όνομα του αντιπάλου. Αφοσιώθηκε στη δυναμική της εξαιρετικής ομάδας του Παπαδόπουλου, την σεβάστηκε πάρα μα πάρα πολύ, όσο ακριβώς έπρεπε, γι αυτό και στη διάρκεια της αναμέτρησης ξεπέρασε όλες τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε και κέρδισε το ματς.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ

Τον Άρη ο ΠΑΟΚ δεν τον… σέβεται τα τελευταία χρόνια. Έχει ξεφύγει ο Δικέφαλος από τη λογική του... τοπικού ντέρμπι και αν αυτό από τη μία αποτελεί επιτυχία, από την άλλη είναι ένα γεγονός που δεν φέρνει αποτελέσματα! Ο Άρης προετοιμάζεται καλύτερα στο πνευματικό κομμάτι γι αυτά τα ματς και παρολ’ όλο που το πληρώνει στην πορεία αφού ξοδεύει τεράστια ενέργεια, στον ΠΑΟΚ κάνει μεγάλο κακό. Τι να θυμηθούμε; Ότι στα τελευταία 20 παιχνίδια μεταξύ τους ο Άρης έχει πιο πολλές νίκες; Θυμάται άραγε κάποιος ΠΑΟΚτσής πόσα χρόνια έχει να σκοράρει ο Δικέφαλος μέσα στην Τούμπα σε αγώνα με τον Άρη; Αν είναι δυνατόν…

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν και ενώ το ματς κυπέλλου είναι πρόσφατο, μαζί με όσα το σημάδεψαν, λεπτομέρειες που δεν γίνεται να αμελήσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με την ίδια ακριβώς νοοτροπία που πήγαν να δώσουν τελικό στη Λιβαδειά, έτσι ακριβώς οφείλουν να αντιμετωπίσουν και το αυριανό παιχνίδι. Όπως τον Λεβαδειακό τον ανέβασαν πολύ ψηλά στην εκτίμησή τους, έτσι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και με τον Άρη, κόντρα στον οποίο πολλές φορές μπαίνουν στο γήπεδο με ένα… τουπέ ανωτερότητας. Από εκεί και πέρα αλήθεια είναι ότι ο Λεβαδειακός έχει καλύτερη ομάδα από τον Άρη και παίζει πολύ καλύτερα φέτος, οι κίτρινοι όμως σε αυτά τα ματς έχουν τον… τρόπο. Έχουν τη νοοτροπία αλλά και την εμπειρία να εκμεταλλεύονται κάθε στιγμή για να κάνουν τη δουλειά τους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Αγωνιστικά ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερα και αυτό μετράει. Ακόμη και αν δεν παίξει αύριο, το σημαντικό είναι να ξεπεράσει κάθε ενόχληση και να μπει πανέτοιμος και χωρίς δεύτερες σκέψεις ακόμη και στο ματς της Βουλγαρίας που ακολουθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ έπαθε ζημιά με τον Μιχαηλίδη. Ο Έλληνας στόπερ με την απόδοση και το ταλέντο του, έγινε φέτος ο πρώτος στόπερ στην ιεραρχία της ομάδας, παίκτης που αμύνεται όσο σκληρά πρέπει και είναι MVP στο built up από την άμυνα. Τα χει αυτά το ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα αντιμετωπίσει… Στο κύπελλο ξεκουράστηκε ο Μεϊτέ, ο Τάισον, ο Γιακουμάκης, ο Κένι, οι άλλοι δύο στα στόπερ, ο τερματοφύλακας και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ πέρα από το τεράστιο κίνητρο έχει και την φρεσκάδα για να κάνει το παιχνίδι του μέσα στην κατάμεστη -απ ότι φαίνεται- Τούμπα.

Όσον αφορά στην προσπάθεια του Άρη (και όποιου άλλου…) να δημιουργήσει ένταση πριν από το ματς, καλώς δεν ασχολήθηκε κανείς…

Πάμε για μεγάλο ματς, άλλο ένα κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο…