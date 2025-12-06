Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Κάρλος Ζέκα είναι εκείνος που θα πάρει την θέση του Γιώργου Τζαβέλλα.

Το βράδυ της Παρασκευής έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Τζαβέλλας θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό αφήνοντας τον ρόλο του διευθυντή του αγωνιστικού τμήματος που είχε. Οι «πράσινοι» έχουν ήδη βρει το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει κι εκείνο δεν είναι άλλο από τον Κάρλος Ζέκα.

Ο πρώτος, μετά τις σαρωτικές αλλαγές που έγιναν στο οργανόγραμμα της ομάδας από το καλοκαίρι κι έπειτα, συζήτησε με την διοίκηση και τελικά οι δύο πλευρές συμφώνησαν να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Η θέση του έμεινε κενή κι έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για μία νέα προσθήκη για έναν άνθρωπο που θα είχε έναν ρόλο... γενικού αρχηγού στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Εξετάστηκαν διάφορες επιλογές και τελικά προκρίθηκε εκείνη του Κάρλος Ζέκα, ο οποίος είχε ήδη επιστρέψει στην ομάδα από τα τέλη Οκτωβρίου μετά την απόσυρσή του, όταν και ανέλαβε πόστο στο νέο τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας, όντας ο υπεύθυνος σε Πορτογαλία και Λατινική Αμερική.

Ο Πορτογάλος ως πρώην αρχηγός των «πρασίνων» κι έχοντας μεγάλη προσφορά στην ομάδα και σε δύσκολα χρόνια είχε αρκετά ταιριαστό προφίλ για τον ρόλο αυτό του γενικού αρχηγού. Την έγκρισή του για την σχετική απόφαση έδωσε και ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά από συζήτηση που είχε με κείνον.

Έτσι, πλέον, ο Κάρλος Ζέκα θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας στα παιχνίδια που θα δίνει ενώ θα διατηρήσει κανονικά και τα καθήκοντά του αναφορικά με το σκάουτινγκ.