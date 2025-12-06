Απουσίες, συνεχόμενα παιχνίδια και η συμμετοχή του Αγιούμπ Ελ Καμπί στο Copa Africa. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βλέπει τρία συγκεκριμένα πρόσωπα να παίρνουν τα... πάνω τους την κατάλληλη στιγμή.

Από τη μία ο τραυματισμός του Ντάνιελ Ποντένσε, από την άλλη του Παναγιώτη Ρέτσου, πιο πριν του Ντάνι Γκαρθία και το... κερασάκι, η αποχώρηση του Αγιούμπ Ελ Καμπί για το Copa Africa με το Μαρόκο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται όσο ποτέ το... βάθος στο ρόστερ του προκειμένου ο Ολυμπιακός να συνεχίσει στο τέμπο και στις επιδόσεις που είναι τώρα. Για αυτό και οι ευκαιρίες πάνε και έρχονται σε παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα προκειμένου να δείξουν ότι είναι ετοιμοπόλεμοι για μία τέτοια περίοδο.

Τρεις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία έχουν αρχίσει να δίνουν όλο και περισσότερα πράγματα παιχνίδι με το παιχνίδι, κάνοντας τον Ισπανό προπονητή να τρίβει τα... χέρια του για την αναπροσαρμογή των πλάνων του.

Το Gazzetta βάζει κάτω τα δεδομένα, σας αναλύει ποιες μονάδες του ρόστερ είναι αυτές και σας εξηγεί γιατί παρουσιάζεται βελτίωση στην απόδοσή τους.

Γιουσούφ Γιαζίτσι

Ένας κρυφός «άσος» στο μανίκι του Μεντιλίμπαρ. Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που βρήκε στις θέσεις των εξτρέμ (παρότι θεωρείται 10άρι) και πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος, έχοντας εντυπωσιακούς αριθμούς, καθώς έπαιξε ενεργό ρόλο στις νίκες με Παναιτωλικό και Ελλάς Σύρου.

Στο Αγρίνιο μπήκε ως αλλαγή και από δική του ασίστ ο Αγιούμπ Ελ Καμπί πέτυχε το «χρυσό» γκολ της αναμέτρησης (1-0) ενώ με την ομάδα της Σύρου, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με δύο γκολ και μία ασίστ για το τελικό 5-2. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός μετράει ήδη τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ σε 12 παιχνίδια και συνολικά 421 λεπτά συμμετοχής φέτος και δείχνει ότι μία του κίνηση, ένα του σουτ ή μία του σέντρα, μπορεί να αποβεί σωτήρια για την ομάδα στις δύσκολες στιγμές.

Ντιόγο Νασιμέντο

Δεν ήταν τυχαία από τους καλύτερους παίκτες στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας πέρσι με τη Βιζέλα, ούτε τα τέσσερα εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για να αποκτηθεί τη Βιζέλα ήταν κάποια παρορμητική κίνηση. Ο Ντιόγο Νασιμέντο έχει πλούσιο ταλέντο και όσο περισσότερο προσαρμόζεται, τόσο μεγαλύτερα πράγματα βγάζει στο χορτάρι.

Ο Μεντιλίμπαρ πιστεύει στην ποιότητα του και για αυτό του δίνει συνεχώς αγωνιστικά λεπτά, με τον ίδιο εξελίσσεται σε «εγκέφαλο» της μεσαίας γραμμής. Κόβει, ράβει και κάνει την αθόρυβη δουλειά της μεσαίας γραμμής. Κόντρα στην Ελλάς Σύρου είχε μία ασίστ, με την Κηφισιά στην 10η αγωνιστική πέτυχε ένα ωραίο γκολ και γενικότερα δίνει όλο και παραπάνω πράγματα στη λειτουργία του Ολυμπιακού.

Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

Μετά από την αποχή που είχε για μεγάλο διάστημα στην αρχή της σεζόν, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ επιστρέφει σιγά-σιγά σε κανονικούς ρυθμούς, με τον Μεντιλίμπαρ να προσπαθεί να τον εντάξει ξανά στους ρυθμούς του Ολυμπιακού. Ο Ουκρανός φορ δεν έχει φτάσει ακόμα στο 100% και αυτό φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο, όμως τα παιχνίδια που βάζει στα πόδια του, τον οδηγούν όλο και περισσότερο στον κανονικό εαυτό του.

Ο διεθνής επιθετικός είναι άκρως απαραίτητος από τη στιγμή που θα φύγει ο Ελ Καμπί καθώς θα μοιραστεί τη θέση με τον Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος δεν γίνεται να βγάζει συνεχόμενα 90λεπτα. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν εκ των πρωταγωνιστών με τον Βόλο στο Κύπελλο Ελλάδος όπου έβαλε δύο γκολ για το τελικό 5-0, έδωσε την ασίστ για το 3-0 με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα και στη Σύρο βρήκε και εκείνος δίχτυα και συνέβαλε στο τελικό 5-2.