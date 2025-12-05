ΟΦΗ: Με Βούκοτιτς και αναμενόμενες απουσίες στο Φάληρο
Χωρίς κάποιο αγωνιστικό απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα του Φαλήρου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.
Ο Ίλια Βούκοτιτς για δεύτερη διαδοχική ημέρα συμμετείχε στην προπόνηση και επέστρεψε στην αποστολή έπειτα από περίπου ένα μήνα. Από την άλλη ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους λόγω καρτών, Έντι Σαλσέδο και Γιάννη Αποστολάκη.
Αξιοσημείωτο πως ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων μεσοεπιθετικός δεν θα ήταν διαθέσιμος ούτως ή άλλως, καθώς συνέχισε το ατομικό του, λόγω ενοχλήσειω στον έσω πλάγιο στο δεξί πόδι, τις οποίες αποκόμισε παραμονή του ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Επιπρόσθετα το ατομικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Φράνκο Ζανελάτο, ενώ ο Χουάν Νέιρα έκανε για ακόμα μια μέρα θεραπεία.
Τέλος, για ακόμα ένα ματς είναι στην αποστολή οι νεαροί Σιτμαλίδης και Κανουργιάκης, με τον τελευταίο μάλιστα να προέρχονται από το ανδρικό του ντεμπούτο στον μεσοβδόμαδο αγώνα με τον Δικέφαλο.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Χνάρης, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σιτμαλίδης.
