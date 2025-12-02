Ο ΟΦΗ πήρε εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League (6/12, 17:00).

Ο ΟΦΗ θα έχει τη στήριξη του κόσμου του στο ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, για τη 13η αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική ου πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες παραχώρησαν εισιτήρια στους Κρητικούς και οι οργανωμένοι φίλοι του Ομίλου εξέδωσαν ανακοίνωση για τη διάθεση τους.

Η ανακοίνωση των Snakes:

«Ενημερώνουμε τον κόσμο μας ότι ξεκινάνε οι εγγραφές για το παιχνίδι του Σαββάτου 6\12 με τον ΟΣΦΠ στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις 17:00!

Η τιμή της μετακίνησης είναι στα 80€ και συμπεριλαμβάνει εισιτήρια καραβιού,λεωφορείο και εισιτήριο αγώνα!

Οι εγγραφές ξεκίνησαν σήμερα και θα ολοκληρωθούν την παρασκευή το βράδυ 5/12

SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•».