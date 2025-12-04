Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ θα ανέβει στον κινηματογράφο Αστόρια η θεατρική παράσταση «Θεές».

Η οικογένεια του ΟΦΗ γιορτάζει τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας, με δράσεις οι οποίες θα κορυφωθούν στο Super Cup της 3ης Ιανουαρίου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στο πλαίσιο των 100 χρόνων του Ομίλου η θεατρική ομάδα ΣΧΗΜΑ 7 θα ανεβάσει στον κινηματογράφο Αστόρια, στο Ηράκλειο, την παράσταση «Θεές», την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Αμφότερες θα ανεβάσουν αυλαία στις 21:00.

Το έργο του Μάνου Κουνουγάκη αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία τεσσάρων γυναικών–οπαδών του ΟΦΗ, οι οποίες μέσα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου αναζητούν δύναμη, ταυτότητα και αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα κατά της οπαδικής βίας. Αξιοσημείωτο πως οι κάτοχοι διαρκείας των Κρητικών θα έχουν δικαίωμα ελεύθερη εισόδου, ενώ για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους η γενική είσοδος ορίστηκε στα 5 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους της ομάδας να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά μια θεατρική παράσταση με θέμα τον ΟΦΗ, την Παρασκευή 12/12 (21:00) και τη Δευτέρα 15/12 (21:00), στον Κινηματογράφο ΑΣΤΟΡΙΑ, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου!

Το έργο «Θεές» του Μάνου Κουνουγάκη, ανεβαίνει από τη θεατρική ομάδα «ΣΧΗΜΑ 7» του Κωνσταντίνου Μεταξάκη και αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία τεσσάρων γυναικών–οπαδών του ΟΦΗ, οι οποίες μέσα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου αναζητούν δύναμη, ταυτότητα και αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα κατά της οπαδικής βίας.

Ένα έργο το οποίο θα μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 (σεζόν 2025-26), ενώ για τους υπόλοιπους φίλους της ομάδας μας ορίστηκε γενική είσοδο 5 ευρώ, μέχρι εξάντλησης των εισιτηρίων.

Τόσο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, όσο και οι υπόλοιποι φίλαθλοι του ΟΦΗ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις «Θεές», θα πρέπει να αποκτήσουν το εισιτήριό τους μέσω της Ticketmaster (ενότητα «θέατρο»).

· Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, για να αποκτήσουν δωρεάν το εισιτήριο της παράστασης, θα πρέπει απλώς να αναγράψουν τον ΑΜΚΑ τους στο ειδικό πεδίο που θα υπάρχει στην σελίδα της εκδήλωσης στην Ticketmaster.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων για τις δύο παραστάσεις θα αρχίσει τις επόμενες μέρες (θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις επίσημες σελίδες της ομάδας, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα στην ηλεκτρονική αγορά των εισιτηρίων.

«ΘΕΕΣ», του Μάνου Κουνουγάκη

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μεταξάκης

Παραγωγή: ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

Εκτέλεση Παραγωγής: Σχήμα 7

Πρωτότυπη μουσική: Άγγελος Αρβανίτης

Κατασκευή σκηνικού: Ανδρέας Σαντρουζής

Ζωγραφική σκηνικού και πανό: Έλλη Σακελλαρίου

Ερμηνεύουν: Σοφία Δερμιτζάκη, Χαρά Μαρία Ζαρωνάκη, Ζαχαρούλα Κατσικαντάμη, Λευτέρης Πασπαράκης, Ρένα Πασπάτη».