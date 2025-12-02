Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12, 17:00).

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την οποία οι δυο ομάδες θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και διεκδικούν το 4Χ4.

Ο Γιάννης Αποστολάκης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του διεθνή με την Εθνική Ελπίδων μεσοεπιθετικού, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θα παίξει στο ερχόμενο ματς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, καθώς θα εκτίσει ποινή καρτών.

Επιπρόσθετα εκτός έμειναν οι Ίλια Βούκοτιτς και Φράνκο Ζανελάτο, οι οποίοι για ακόμα μια μέρα ακολούθησαν μέρος της προπόνησης, όπως και ο Χουάν Νέιρα. Ο πολύπειρος Αργεντινός χαφ συνέχισε τη θεραπεία του και η κατάσταση του αξιολογείται καθημερινά.

Αξιοσημείωτο πως στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο 17χρονος μεσοεπιθετικός Θανάσης Σιτμαλίδης, ο οποίος ήταν στον πάγκο και στο ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Σιτμαλίδης, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σαλσέδο.