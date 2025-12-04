Ο Κώστας Νικολακόπουλος είπε στους «Galacticos» ότι τόσο ο Τσικίνιο όσο και ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψαν στη δράση και προπονήθηκαν κανονικά ενόψει ΟΦΗ και Καϊράτ.

Ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του ξανά στη Stoiximan Superleague και θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Καζακστάν κόντρα στη Καϊράτ για το Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βλέπει τους τραυματίες να επιστρέφουν στη δράση και όπως είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos» ότι τόσο ο Τσικίνιο όσο και ο Ντάνιελ Ποντένσε προπονήθηκαν κανονικά στην προπόνηση της Πέμπτης (4/12).

Μάλιστα αμφότεροι θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τους Κρητικούς αλλά και την εκτός έδρας μάχη στο Καζακστάν, ωστόσο εκτός παρέμεινε ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος δεν προλαβαίνει τα δύο επόμενα παιχνίδια ενώ υπάρχει ένα μικρό «παράθυρο» να προλάβει τον αγώνα με τον Άρη.