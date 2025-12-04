Τσάπρας: «Να βγάλουμε τον Λεβαδειακό στην Ευρώπη»

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας ήταν ξεκάθαρος. Στόχος να βγει ο Λεβαδειακός στην Ευρώπη.

Ο Λεβαδειακός κάνει εκπληκτική σεζόν έως τώρα.

Τέταρτος στη Super League, πρώτος στο Κύπελλο και μάλιστα στον συγκεκριμένο θεσμό έχοντας αντιμετωπίσει τρεις ομάδες της μεγάλης κατηγορίας. Έκανε το απόλυτο με ΠΑΟΚ, Αστέρα εντός, ΑΕΛ Novibet και Μαρκό εκτός.

Είναι λογικό στην ομάδα της Βοιωτίας να ονειρεύονται ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν η ομάδα τερματίσει στην πρώτη τετράδα θα είναι δεδομένα στην Ευρώπη.

Αν βγει στις θέσεις 5-8 θα παλέψει για ένα εισιτήριο. Υπάρχει φυσικά και το Κύπελλο. Είναι εύκολος αντίπαλος ο φετινός Λεβαδειακός; Κι ας μην έχει τη δυναμική ή τον κόσμο άλλων ομάδων.

Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Λεβαδειακού και στόχος μεγάλων συλλόγων της χώρας, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας δεν έκρυψε ότι στόχος είναι να βγει η ομάδα στην Ευρώπη.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ «ανακρίθηκε» από τον αρχηγό του Λεβαδειακού, τον 26χρονο στόπερ Παναγιώτη Λιάγκα. Ο τελευταίος μετά την προπόνηση έγινε δημοσιογράφος και ρώτησε τον Τσάπρα πως χαλαρώνει πριν τα παιχνίδια, ποια στιγμή της καριέρας του έχει μείνει αξέχαστη και φυσικά για τους στόχους.

Δείτε το βίντεο