Στην τελική ευθεία μπήκε το League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος για τους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου και το Gazzetta εξηγεί γιατί άπαντες θέλουν ένα εισιτήριο για την 4άδα.

Με την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, οι περισσότερες ομάδες έχουν κάνει τον τελικό απολογισμό τους στη βαθμολογία στο κομμάτι της συγκομιδής βαθμών και αναμένουν τα αποτελέσματα των «μεγάλων» στο ματς που τους απέμεινε .

Αυτή τη στιγμή, μόλις δύο ομάδες έχουν κλειδώσει μία θέση στα προημιτελικά του θεσμού και αυτοί είναι ο Λεβαδειακός και η ΑΕΚ, οι οποίοι έκαναν το 4x4 στη συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο παίζει ρόλο και σε ποια θέση θα τερματίσουν.

Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 10 βαθμούς και βρίσκεται στην 3η θέση και ο Ολυμπιακός είναι στην 4η με 9 βαθμούς αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Ο λόγος που προσπερνά ΟΦΗ και Παναθηναϊκό στην ισοβαθμία, είναι ο καλύτερος συντελεστής τερμάτων που παίζει ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Το θέμα είναι, γιατί όλοι θέλουν να μπουν στην 4άδα και ποια είναι η διαφορά για κάθε θέση που θα πλασάρουν. Το Gazzetta σας εξηγεί.

Αρχικά να θυμίσουμε πως τόσο τα play offs όσο και οι προημιτελικοί θα είναι μονοί αγώνες όπου σε περίπτωση ισοπαλίας, οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι χωρίς παράταση.

Οι πρώτες 4 ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία των play offs. Δηλαδή γλυτώνουν έναν γύρο στον θεσμό.

Επίσης στα προημιτελικά θα είναι γηπεδούχοι σε αυτό το μονό παιχνίδι, ένα ακόμα «συν» που προσφέρει το «χρυσό» εισιτήριο της πρώτης τετράδας. Ωστόσο, ακόμα και η θέση που θα πάρει ένας σύλλογος στις 4 πρώτες θέσεις, έχει τον δικό της ρόλο, γιατί βοηθάει στο ζευγάρωμα των προημιτελικών.

Συγκεκριμένα, ο 1ος θα κληθεί να παίξει με τον νικητή του ζευγαριού 8ος-9ος ενώ ο 4ος θα παίξει με τον νικητή του 5ου με τον 12ο. Τέλος, το σημαντικό προβάδισμα που δίνουν οι 2 πρώτες θέσεις αφορά και τα ημιτελικά, όπου οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις έδρες αυτών των ομάδων.

Οπότε, σας τα πάρουμε με τη σειρά.

Τα κέρδη να τερματίσεις στην πρώτη 4άδα:

Απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά

Πλεονέκτημα έδρας σε μονό αγώνα

Το κέρδος αν τερματίσεις στην πρώτη 2αδα:

Ρεβάνς των ημιτελικών στην έδρα σου

Τα κέρδη αν τερματίσεις 1ος:

Απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά

Πλεονέκτημα έδρας σε μονό αγώνα

Ρεβάνς στην έδρα του στα ημιτελικά

Τα ματσαρίσματα στα προημιτελικά είναι τα εξής:

1ος vs 8ος ή 9ος

2ος vs 7ος ή 10ος

3ος vs 6ος ή 11ος

4ος vs 5ος ή 12ος

Η βαθμολογία

Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1. Λεβαδειακός 10-3 12

2. ΑΕΚ 6-1 12

3. Άρης 6-2 10

4. Ολυμπιακός 12-3 9 *

------------------------------------------------

5. ΟΦΗ 7-3 9

6. Παναθηναϊκός 4-1 9 *

7. Βόλος 10-7 7

8. Ατρόμητος 7-5 7

9. Κηφισιά 4-4 5

10. Αστέρας ΑΚΤΟR 7-4 4

11. ΠΑΟΚ 6-6 4 *

12. Παναιτωλικός 5-4 3 *

------------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-3 3 **

14. Athens Kallithea 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 3-6 1 *

17. Καβάλα 2-6 1 *

18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.