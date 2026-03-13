Θέση για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά και κόστισε τη ζωή σε έναν 20χρονο φίλαθλο της ομάδας πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε για τη δολοφονία του 20χρονου φιλάθλου της ομάδας, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά, μετά από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκφράζει την οδύνη και τον αποτροπιασμό της για το περιστατικό, ενώ παράλληλα απευθύνει συλλυπητήρια και συμπαράσταση στην οικογένεια του νεαρού.

Στην ανακοίνωσή της ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποδοθούν οι ευθύνες χωρίς να μείνει κανένα ερώτημα αναπάντητο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σημειώνει ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει να βρίσκεται πάνω από οτιδήποτε άλλο, υπογραμμίζοντας πως είναι η στιγμή τα λόγια να μετατραπούν σε πράξεις.

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δολοφονία του νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12.03)



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».