Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ενδιαφέρει αρκετά τη Μίλαν και η Gazzetta dello Sport μιλά για πιθανό πρόταση αγοράς.

Η Mίλαν έχει μπει δυνατά στη μάχη του τίτλου και στόχος της η ενίσχυση τον Ιανουάριο, ώστε να φτάσει στον πολυπόθητο στόχο. Ένας υποψήφιος μεταγραφικός στόχος σύμφωνα με την ιταλική Gazzetta dello sport είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος εντυπωσιάζει με την Γκενκ, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική. Σκάουτ των Ροσονέρι τον είδe από κοντά κόντρα στη Βασιλεία και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος. Οι Ιταλοί μάλιστα μιλούν και για ενδεχόμενη πρόταση.

«Οι ασίστ είναι, στην πραγματικότητα, η ειδικότητά του, με εννέα ήδη σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά το ύψος του (1,73 εκ.) και τη μικρή του σωματική διάπλαση, μπορεί να παίξει σε υψηλό τέμπο και ευδοκιμεί σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, χάρη στην ταχύτητά του σε στενούς χώρους. Σίγουρα, δεν είναι ο τύπος του παίκτη από τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν άμεσα οι Ροσονέρι, αλλά το ταλέντο του είναι τέτοιο που οι Ροσονέρι μπορούν να προβλέψουν τον ανταγωνισμό. Όχι σε τιμή ευκαιρίας: η Γκενκ ψάχνει για τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ» τονίζει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα.