Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ από την λίγκα

Τα πρόστιμα που θα πρέπει να πληρώσουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις αποφάσεις του πειθαρχικού οργάνου της λίγκας.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Superleague ανακοίνωσε τις ποινές του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για τα όσα έγιναν στα παιχνίδια τους στην 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σε αμφότερες τις ομάδες επιβλήθηκαν πρόστιμα, με εκείνο των «πρασίνων» να φτάνει τις 7,5 χιλ. ευρώ κι εκείνο του «δικεφάλου του βορρά» τα 5,5 χιλ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Superleague

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 236/4-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της

πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τέσσερις προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 168/26-9-2025, 203/30-10- 2025, 210/6-11-2025 και 222/12-11-2025 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 3η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 210/6-11-2025 και 222/12-11-2025, τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου

(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 30-11-2025 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 237/4-12-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑOK

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις, την δε δεύτερη υπό στοιχείο β’

κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας σε παράβαση του

άρθρου 15 παρ. 3 Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) τη χρηματική ποινή των

χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων

1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ.

της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων

(5.000,00) ευρώ για τις 2α και 2β πράξεις (παράβαση άρθρων

1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’ του Π.Κ.

της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού πέντε

χιλιάδων πεντακοσίων (5.500,00) ευρώ.

(αγώνας της 30-11-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)