Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ-Άρης είχε μπει στο στόχαστρο του Ερ. Αστέρα: «Είναι δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»

Ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς που θα σφυρίξει ΠΑΟΚ-Άρης ήταν στο επίκεντρο της επικαιρότητας πριν από δύο χρόνια καθώς ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα τον είχε χαρακτηρίσει ως οπαδό της Παρτιζάν.

Σε αντίθεση με προηγούμενους ορισμούς, ο Λανουά έβαλε τον Σέρβο Σρνταν Γιοβάνοβιτς να είναι ο διαιτητής του αγώνα για το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη.

Πρόκειται για ρέφερι elite κατηγορίας, ο οποίος έχει διαιτητεύσει ξανά στη χώρα μας αλλά και στην πρόσφατη μάχη με τη Γιουνγκ Μπόις στην Ευρώπη. Από την άλλη, είναι ένα όνομα που είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στη Σερβία πριν από δύο χρόνια.

Η σέρβικη ομοσπονδία είχε ορίσει τον συγκεκριμένο διαιτητή για το μεγάλο ντέρμπι Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν, με τον πρόεδρο της πρώτης, Σβετόζαρ Μιχαϊλοβιτς να κάνει επίθεση προς τον συμπατριώτη του και να ζητά την άμεση αλλαγή του.

Όπως είχε δηλώσει, ο Γιοβάνοβιτς είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν» και πώς «η οικογένεια του δουλεύει εκεί» ενώ τόνισε ότι από το 2019 είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει τον συγκεκριμένο διαιτητή σε αγώνες της.

Χαρακτηριστικά είχε δηλώσει: «Μας εξέπληξε δυσάρεστα η ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης ότι ο διαιτητής Σρτζάν Γιοβάνοβιτς θα οριστεί ως ο κύριος διαιτητής του 171ου αιώνιου ντέρμπι μεταξύ της Παρτιζάν και της Ερυθρής Αστέρας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου. Τα τελευταία εννέα χρόνια, ο μόνος διαιτητής για τον οποίο η Ερυθρή Αστέρας έχει ζητήσει εξαίρεση από τη διαιτησία του συλλόγου μας ήταν ο Γιοβάνοβιτς. Είναι δεδηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν, η οικογένειά του εργαζόταν για την Παρτιζάν»