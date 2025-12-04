Elite και όχι Γερμανός διαιτητής για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διαιτητών για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και στο ΠΑΟΚ-Άρης ορίστηκε Σέρβος elite ρέφερι.

Μετά τις μάχες του Κυπέλλου Ελλάδος, επιστρέφουμε στην πραγματικότητα της Stoiximan Superleague για την 13η στροφή της κανονικής διάρκειας, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να ξεχωρίζει.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη λίγες μέρες μετά τη μεταξύ τους μάχη για το Κύπελλο Ελλάδος και ο Λανουά επέλεξε τον Σέρβο Σρνταν Γιοβάνοβιτς να διευθύνει το παιχνίδι.

Πρόκειται για ρέφερι elite κατηγορίας και έχει βρεθεί ξανά στη μέρη μας για τους αγώνες Ατρόμητος-ΑΕΚ (0-1, 2019), ΑΕΛ-ΠΑΟΚ (1-2, 2020) και ΑΕΚ-Ολυμπιακός (1-5, 2021) ενώ δεν είναι Γερμανός όπως άλλες περιπτώσεις στη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός: Θανάσης Τζήλος (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Μπούτσικος, VAR: Πουλικίδης, Ευαγγέλου)

Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός: Βασίλης Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος (Κατόπης, VAR: Παπαπέτρου, Κουκουλάς)

AEΛ Novibet -Παναθηναϊκός: Άγγελος Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Κορωνάς, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Μόσχου)

ΠΑΟΚ-Άρης: Σρνταν Γιοβάνοβιτς (Στοΐκοβιτς, Μιχαΐλοβιτς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντι Πάολο, Πολυχρόνης)

ΑΕΚ-Ατρόμητος: Σπύρος Ζαμπαλάς (Στεφανής, Μάτσας, 4ος Κόκκινος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Φώτης Πολυχρόνης (Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, 4ος Ανδριανός, VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος)

Βόλος-Κηφισιά: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Πουλικίδης)