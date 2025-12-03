Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο μπορεί να προχώρησε σε ευρύ ροτέισον στη Λεωφόρο, στο ματς με τον Παναθηναϊκό, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά η Κηφισιά ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και εν τέλει «λύγισε» από ένα πέναλτι του Μαϊντάνα.

Ο Αργεντινός κόουτς της ομάδας των Βορείων Προαστίων μίλησε τόσο για τις ευκαιρίες στα παιδιά που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο στο πρωτάθλημα, όσο και στην... ιδιαιτερότητα του να είναι αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό.

Οι δηλώσεις του Λέτο

«Eίναι σημαντικό να δίνουμε χρόνο σε παιδιά που δεν παίζουν σε παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι σημαντικό να τους δίνουμε χρόνο σε ματς Κυπέλλου, όπως κάναμε σε όλα τα προηγούμενα και είναι ακόμα πιο σημαντικό να έχουν αυτήν την εικόνα, ώστε να δείχνουν έτοιμοι να βοηθήσουν.

Το σημαντικό είναι να είσαι έτοιμος να βοηθήσεις. Μπορεί να είχαμε προκριθεί από πριν αλλά πρέπει να παλεύουμε σ εόλα τα παιχνίδια και τα παιδιά να είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή.

Είναι ωραίο, αλλά ταυτόχρονα και όχι τόσο ωραίο. Δεν είναι ευχάριστο να παίζω κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά θα δίνω πάντα το 100% για την Κηφισιά».