Πριν τη σέντρα του αγώνα της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ αγκάλιασε τους πρώην παίκτες του, Σεμπάστιαν Λέτο και Σωτήρη Κυργιάκο.

Επανασύνδεση με «αύρα»... Λίβερπουλ στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πριν το ματς ο τεχνικός του Τριφυλλιού Ράφα Μπενίτεθ είχε τετ α τετ και θερμό εναγκαλισμό, τόσο με τον Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και με τον Σωτήρη Κυργιάκο.

O Ισπανός Legend όχι απλά είχε συνεργαστεί με τον προπονητή και με τον team manager της Κηφισιάς στη Λίβερπουλ αλλά ήταν ο προπονητής που έδωσε το «OK» για την απόκτηση τους από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.

Το 2007 η Λίβερπουλ αγόρασε τον Αργεντινό μετέπειτα νταμπλούχο με τον Παναθηναϊκό το 2010, από τη Λανούς και τον έφερε στην Ευρώπη. Υπό τις οδηγίες του Ισπανού έκανε τις τέσσερις εμφανίσεις του με την «κόκκινη» φανέλα, δύο στο Champions League και ισάριθμες στο League Cup.

Ο Κυργιάκος μετακόμισε στο«Μέρσεϊσαϊντ το 2009, όταν η Λίβερπουλ έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ για να τον αγοράσει. Ο Μαδριλένος κόουτς είχε χρησιμοποιήσει τον άλλοτε στόπερ του Παναθηναϊκού και του Δικεφάλου σε 21 ματς, εκ των οποίων τα 14 στην Premier League. Μάλιστα ο πρώην διεθνής αμυντικός είχε γκολ και ασίστ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.