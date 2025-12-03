Ο Γιάννης Σερέτης αναλύει το σκεπτικό του Ράφα Μπενίτεθ και καταγράφει τα δεδομένα και τα ζητούμενα για τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις του Ιανουαρίου στον Παναθηναϊκό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει λάβει ακόμα τις οριστικές αποφάσεις του για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Δεν έχει δώσει ακόμα την transfer list στον Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα και στον Στέφανο Κοτσόλη. Εκείνοι, εκ της θέσεώς του και βάσει αρμοδιοτήτων, μπορεί να έχουν κάνει σχέδια επί χάρτου και να έχουν αναλύσει την αγορά για να είναι έτοιμοι σε κάθε θέση, αλλά ακόμα δεν έχουν στα χέρια τους τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των παικτών που θέλει ο κόουτς στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που θεωρεί ο Μπενίτεθ ότι δεν χρειάζεται και θα ήθελε να αποχωρήσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι ο Ισπανός δεν θέλει οι παίκτες αυτοί, αλλά και συνολικά η ομάδα, να επηρεαστεί αρνητικά από το μεταγραφικό μιντιακό και πραγματικό πάρε - δώσε στα ματς που απομένουν μέχρι την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου, όταν οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Λογικό...

Πολύ δύσκολο «σπορ» τον Ιανουάριο οι πωλήσεις και οι αποδεσμεύσεις

Οτι ο Μπενίτεθ θέλει μικρότερο ρόστερ είναι σίγουρο. Επίσης δεδομένο, όμως, είναι ότι πλην του Γερεμέγεφ δεν λήγει συμβόλαιο άλλου παίκτη τον Ιανουάριο και οι πωλήσεις/αποδεσμεύσεις είναι... δύσκολο σπορ το χειμώνα. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε ότι σε τρεις... ολόκληρους καλοκαιρινούς μήνες ο Παναθηναϊκός (με τον Γιάννη Παπαδημητρίου τότε στη θέση του τεχνικού διευθυντή) δεν κατάφερε να βρει ομάδα στον Μαξ και κυρίως στον Βιλένα, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να τους πληρώνει για να κάνουν απλώς... προπόνηση. Θα τα καταφέρουν τώρα ο Κορόνα και ο Κοτσόλης; Πάρα πολύ δύσκολο!

Διότι θα χρειαστούν ίσως και αποζημιώσεις τις οποίες ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δώσει σε μεγάλα συμβόλαια λόγω των κανόνων του “Sustainability” (“Βιωσιμότητα”) της UEFA! Μονόδρομος, δηλαδή, είναι οι πωλήσεις: θα προσπαθήσουν πολύ, αλλά είναι ζητούμενο αν θα τα καταφέρουν με διάφορους παίκτες. «Παίζει», πάντως, και το ενδεχόμενο δανεισμών. Και στο πάρε και στο δώσε...

Εχουμε και λέμε, λοιπόν, για την άμυνα...

: Πάρα πολύ σύνθετο θέμα, αλλά το πιθανότερο είναι ο Παναθηναϊκός να κινηθεί για απόκτηση βασικού κίπερ. Ο Ντραγκόφσκι δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ο δανεικός Λαφόν είναι τραυματίας (κι όταν είναι έτοιμος θα φύγει για το Κόπα Αφρικα) και προς το παρόν τουλάχιστον τον Κότσαρη δεν τον εμπιστεύεται για βασικό ο Μπενίτεθ: στα σημαντικά παιχνίδια με τη Στουρμ Γκρατς και την ΑΕΚ (απόντος του Λαφόν) χρησιμοποίησε τον Ντραγκόφσκι. Το ιδανικό θα ήταν να πωληθεί ο Πολωνός και να πάρει ο Παναθηναϊκός έναν καλύτερο κίπερ, αλλά αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Στόπερ : Ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερις. Και είναι όλοι υγιείς και διαθέσιμοι! Πάλμερ – Μπράουν, Ινγκασον, Τουμπά, Γεντβάι. Και πέμπτο, το νεαρό Έλτον Φίκαϊ. Εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει να είναι προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αλλά ουδείς γνωρίζει τις σκέψεις του Μπενίτεθ επ΄ αυτού του θέματος. Μόνο οι στενοί συνεργάτες του. Ας περιμένουμε: οι πιθανότητες θα αυξηθούν κατακόρυφα αν πωληθεί κάποιος εκ των Γεντβάι και Πάλμερ – Μπράουν. Σ' αυτή την περίπτωση η απόκτηση στόπερ θα είναι δεδομένη!

: Ο Μπενίτεθ δεν εμπιστεύεται τον Μλαντένοβιτς: στα δύο τελευταία σημαντικά ματς, εν τη απουσία του τραυματία Κυριακόπουλου – χρησιμοποίησε ως full back τον δεξιοπόδαρο εξτρέμ, Ζαρουρί! Το συμβόλαιο του Σέρβου αμυντικού λήγει το καλοκαίρι και θα αποχωρήσει σίγουρα. Αν, όμως, δεν φύγει ο Μαξ, αποκλείεται να αποκτηθεί τέταρτος αριστερός μπακ! Δεξιός μπακ: Απίθανο να γίνει μεταγραφή. Μετά την πώληση του Βαγιαννίδη ο Παναθηναϊκός έχει Κώτσιρα - Καλάμπρια και τον Γεντβάι ως εναλλακτική επιλογή. Πιο πιθανό να γίνει κίνηση το καλοκαίρι όταν λήγει το συμβόλαιο του Ελληνα μπακ.

Υποσημείωση: Το καλοκαίρι, όταν και αναμένεται η μεγάλη αλλαγή του ρόστερ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λήγουν τα συμβόλαια επτά παικτών. Τριών δανεικών (Σάντσες, Λαφόν, Ζαρουρί) και των Μαντσίνι, Κώτσιρα, Μλαντένοβιτς, Τζούρισιτς. Βάσει των σημερινών δεδομένων απόλυτο φαβορί για παραμονή είναι μόνο ο Ζαρουρί, αλλά η σεζόν έχει ακόμα πολλά ματς...