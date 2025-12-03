Ολυμπιακός: Ο μακράν κορυφαίος του Ολυμπιακού στα γκολ από στατικές φάσεις!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι των στατικών φάσεων στον Ολυμπιακό.

Η νίκη του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο ήρθε με τον πιο εύκολο τρόπο, όπως λέω εγώ. Από ένα κόρνερ. Από…αρχαιοτάτων χρόνων, ο πιο εύκολος τρόπος να διασπάσεις μία κλειστή άμυνα-ένα καλό χτύπημα και μία καλή κεφαλιά.

Κι είναι αλήθεια ότι φέτος υπάρχει μία βελτίωση του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο κομμάτι, των επιθετικών στατικών φάσεων, το οποίο πέρυσι ήταν από τις σοβαρές αδυναμίες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Προφανώς γίνεται πιο καλή δουλειά στην προπόνηση και αποδίδει καρπούς. Για παράδειγμα στο Αγρίνιο, ξέχωρα από το γκολ, υπήρχαν δύο κομπίνες σε κόρνερ που ήταν επιτυχείς-σε πλήρη αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι, με τον Ατρόμητο, που οι κομπίνες ήταν αποτυχημένες.

Μπορούμε να καταγράψουμε ότι ήταν η έκτη φέτος νίκη του Ολυμπιακού με τη σοβαρή βοήθεια στημένης φάσης.

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 0-1 με κεφαλιά του Ελ Κααμπί από κόρνερ του Γιαζίτσι.

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 με κεφαλιά του Ταρέμι από φάουλ του Ποντένσε (το δεύτερο γκολ)

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2 με κεφαλιά του Ρέτσου από κόρνερ του Μουζακίτη (το πρώτο γκολ)

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2 με γκολ του Τσικίνιο από σέντρα του Στρεφέτσα σε κομπίνα κόρνερ (το πρώτο γκολ) και του Ρέτσου από ασίστ του Τσικίνιο σε κόρνερ του Γιαζίτσι (το δεύτερο γκολ)

Λάρισα-Ολυμπιακός 0-2 με πέναλτι το δεύτερο γκολ, κέρδος του Μάντσα σε μελέ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γιαζίτσι

Ολυμπιακός-Βόλος 5-0 (Κύπελλο) με κεφαλιές του Μπιανκόν από κόρνερ του Στρεφέτσα (το πρώτο γκολ) και από φάουλ του Γιαζίτσι (το τέταρτο γκολ)

Ο απολογισμός δεν είναι κακός. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι χρήζει βελτίωσης, διότι ο Ολυμπιακός σε κάθε παιχνίδι έχει τεράστιο μέσο όρο κερδισμένων κόρνερ και φάουλ γύρω από την αντίπαλη περιοχή, άρα πολυάριθμες ευκαιρίες για καλές εκτελέσεις με καλές προοπτικές.

Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με εξαίρεση μόνο ένα γκολ όλα τα υπόλοιπα είναι με μικρομεσαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Άρα, στα πιο δύσκολα παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν παίρνει βοήθειες από τα κόρνερ και τα φάουλ. Άρα, κι εδώ ταιριάζει το περί βελτίωσης και καλύτερης δουλειάς.



Παρεμπιπτόντως, άλλο που πρέπει να προσέξουμε: Μακράν τα περισσότερα γκολ έχουν προκύψει από κτυπήματα του Γιαζίτσι, παρότι έχει τον λιγότερο χρόνο απ΄ όλους…

Άσχετο: Δύο τιμωρημένους έχει ο Άρης, τον μοναδικό του σκόρερ, Μορόν, και τον καλύτερο του χαφ, Ράσιτς. Πάω στοίχημα ότι αποκλείεται να δηλωθούν για να εκτίσουν την ποινή τους με τον Ολυμπιακό. Όσο θέλετε!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μου έκανε εντύπωση η κακή εικόνα του Γιάρεμτσουκ στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Λες και ήταν εκτός αγώνα. Με τελειώματα το ένα πιο κακό από το άλλο. Εστία δεν βρήκε ποτέ στις τρεις τελικές που επιχείρησε.

Μάλιστα στη μία από αυτές, την κεφαλιά, εάν άφηνε την μπάλα να περάσει και δεν επιδίωκε το εξεζητημένο, να προσπαθήσει να σκοράρει με ένα τρόπο που γίνεται μία φορά στις δέκα, η μπάλα θα έφτανε πίσω του στον Ελ Κααμπί και στον Στρεφετσα, που καιροφυλακτούσαν στο δεύτερο δοκάρι.

Γενικά ήταν μία εμφάνιση του Ουκρανού, που απέδειξε ότι ακόμη δεν είναι έτοιμος για να παίζει βασικός σε επίπεδο ενός όχι εύκολου αγώνα. Πιθανότατα να του έχει στοιχίσει εκείνο το μεγάλο διάστημα των 2,5 μηνών που έμεινε εκτός δράσης. Η, δεν μπορεί να βρει ρυθμό παίζοντας σε μικρά χρονικά διαστήματα. Η, δεν «κολλάει» καλά με τον ΕΛ Κααμπί στο 4-4-2. Διαλέγετε και παίρνετε τι από όλα αυτά. Τουλάχιστον να του έδωσε λίγο καλύτερο ρυθμό αυτό το 80λεπτο που έπαιξε στο Αγρίνιο.

