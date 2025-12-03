OΦΗ: «Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο γήπεδο»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3/12), ο ΟΦΗ έστειλε μήνυμα ισότητας και προσβασιμότητας για όλους τους φιλάθλους στο γήπεδο.

Στις 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και ο ΟΦΗ, με ένα ιδιαίτερο βίντεο και ένα μήνυμα, υπενθυμίζει ότι το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους. Το μήνυμα της ομάδας εστιάζει στη συμπερίληψη: όλοι οι φίλαθλοι, ανεξαρτήτως κινητικών δυνατοτήτων, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το παιχνίδι με ασφάλεια.

«Η αγάπη για τον ΟΦΗ μας ενώνει όλους και κάθε φίλαθλος αξίζει να ζήσει την εμπειρία του γηπέδου στο έπακρο! Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, τονίζουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο γήπεδο με άνεση και ασφάλεια. Μαζί στην ισότητα, στην προσβασιμότητα, στη συμπερίληψη και στο πάθος για την ομάδα. Γιατί ο κόσμος του ποδοσφαίρου ανήκει σε όλους!» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

Η κρητική ομάδα έχει διαμορφώσει ειδικό χώρο στο Παγκρήτιο Στάδιο, ώστε οι φίλαθλοι με κινητικές δυσκολίες να έχουν άνετη πρόσβαση και να μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες χωρίς περιορισμούς.