Πού θα δείτε το ΑΕΚ - ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της «μάχης» της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη (03/12) κανονικά με την ΑΕΚ να υποδέχεται στην «OPAP Arena» τον ΟΦΗ.

Οι γηπεδούχοι θα μπουν στο παιχνίδι με μοναδικό στόχο την νίκη και το 4/4 στη League Phase της διοργάνωσης και μία θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Από την άλλη οι Κρητικοί μετά τις νίκες με Καβάλα, Athens Kallithea και Ηρακλη έχουν ήδη εξασφαλίσει την συνέχεια στην επόμενη φάση του τουρνουά και ταξιδεύουν στην Αθήνα για να διεκδικήσουν και εκείνοι με την σειρά τους το 4X4.

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στην διάθεση του τους Γιάννη Αποστολάκη, Ίλια Βούκοτιτς, Φράνκο Ζανελάτο, αλλά και τον Χουάν Νέιρα. Θυμίζουμε ότι στην αποστολή θα βρίσκονται κανονικά οι Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Σιτμαλίδης, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σαλσέδο.

Από την άλλη ο Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες με τους Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι, Πιερό, Μάνταλο, αλλά και τον Μαρίν, ο οποίος είναι τιμωρημένος, να μην είναι διαθέσιμοι για το σημερινό παιχνίδι.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 1.

Η μετάδοση της ημέρας