Σε απολογία ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague κάλεσε τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σε απολογία για τα όσα έγιναν στους αγώνες της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Αυτή θα λάβει χώρα την Πέμπτη (04/12) στις 09:30.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 04-12-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2630709 από 1/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/11/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/11/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/25/2625778 από 1/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α’, ΙΙ α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».