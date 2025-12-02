Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta για το συμβόλαιο ενός παίκτη του Ολυμπιακού με απλά αφορμή το τελευταίο παιχνίδι.

Τα καλά και τα άσχημα στο παιχνίδι του Ζέλσον Μαρτίνς τα ξέρουμε πλέον καλά. Τα είδαμε και στο παιχνίδι του Αγρινίου, στο οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα καλός.

Ακόμη και σε μία μέτρια ημέρα του, όμως, έγινε φανερό γιατί πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό αυτός ο παίκτης και γιατί ο σύλλογος είναι σε συζητήσεις μαζί του για επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Ο έμπειρος Πορτογάλος, παίζοντας σημειωτέον το τρίτο του σερί 90λεπτο μέσα σε οκτώ ημέρες, μετά από εκεινα με τον Ατρόμητο και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν ο πιο δημιουργικός «ερυθρόλευκος».

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες του Ολυμπιακού διακρίθηκαν περισσότερο απ΄ όλα για τις κακές αποφάσεις τους σε σέντρες, πάσες, τελικές, από τον Ζέλσον είδαμε τουλάχιστον τρεις επικίνδυνες σέντρες, από τις οποίες στις δύο προέκυψαν κεφαλιές των σέντερ φορ Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί. Ήταν άστοχες, αλλά από καλές θέσεις κι αυτό δεν μειώνει τη σημαντικότητα των προσπαθειών του συμπαίκτη τους.

Ο Ζέλσον είναι ο τύπος του εξτρέμ από τον οποίο πάντοτε μπορείς να περιμένεις κάτι. Και δεν είναι τυχαίο πόσο πολύ τον εμπιστεύεται ο Μεντιλίμπαρ. Όταν είναι υγιής, ποτέ δεν λείπει από την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ξέρει ο προπονητής ότι θα πάρει προσπάθειες, θα είναι «μέσα» στο παιχνίδι και θα επιχειρήσει είτε να συνεργαστεί, είτε να σπάσει την αντίπαλη άμυνα.

Εξίσου αλήθεια είναι ότι η αποτελεσματικότητα του ελέγχεται. Το είδαμε και στο ματς με τον Παναιτωλικό, ότι τα σουτ που επιχείρησε ήταν απογοητευτικά. Όπως είδαμε και κάποια γυρίσματα της μπάλας μπουκάροντας στην περιοχή-δεν ήταν επιτυχημένα. Κάποιες επιπόλαιες κινήσεις-βλέπε ένα τακουνάκι που χάλασε μία αντεπίθεση, ένα σουτ χωρίς καμία ουσία, υπό πίεση κι ενώ ήταν δίπλα του αμαρκάριστος συμπαίκτης του, ο Έσε.

Είπαμε, σε καλή ημέρα δεν ήταν ο Ζέλσον στο Αγρίνιο. Και μπάλες έχασε-μία φορά έξω από την περιοχή του Τζολάκη-και κάποιες πάσες του στην επίθεση δεν ήταν καλές. Αλλά αν μη τι άλλο είδες από μέρους του κινητικότητα, δραστηριότητα και τουλάχιστον δημιουργία κάποιων φάσεων (π.χ. καλή πάσα στην περιοχή), ενώ το παιχνίδι του είχε και κερδισμένα φάουλ και μία τακτική πειθαρχία, καθώς αρκετές φορές γύρισε να βοηθήσει την άμυνα του.

Το πράγμα, εν τέλει, είναι απλό. Μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει έναν καλύτερο εξτρέμ από τον Ζέλσον, που βλέπουμε τώρα δύο χρόνια στην ομάδα του; Αν μπορεί, είναι μία άλλη κουβέντα. Επειδή, όμως, έχουν δει πολλά τα μάτια μας και οι εξτρέμ που έχουν στεριώσει εδώ και πολύ καιρό είναι μόνο αυτός κι ο Ποντένσε (έστω ερχόμενος και φεύγοντας), μάλλον καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι φανερό πως ο Ζέλσον πρέπει να μείνει.

Άσχετο: Έχουν γούστο πάντως οι ορισμοί της ΚΕΔ. Αθηναίος διαιτητής στο ματσάκι Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου, αλλά διαιτητές από την Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη κλπ σε τόσα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο γκολκίπερ Λούκας Τσάβες του Παναιτωλικού, με τον οποίο τα έλεγε για αρκετή ώρα ο Μεντιλίμπαρ στο τέλος του προχθεσινού αγώνα, δεν είναι κανένας τυχαίος. Ο 30χρονος Αργεντίνος έχει παίξει 26 παιχνίδια στο Κόπα Λιμπερταδόρες και στο Κόπα Σουνταμερικάνα, δηλαδή στο Τσάμπιονς Λιγκ και στο Γιουρόπα Λιγκ της Νότιας Αμερικής. Ακόμη σε 178 παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Αργεντινής με την Αρχεντίνος Τζούνιορς και την Χουρακάν (ομάδα του Έσε).

Δεν είναι, δηλαδή, ο Τσάβες απλά ο βασικότατος τερματοφύλακας του Παναιτωλικού εδώ και 2,5 σεζόν, με το που ήρθε στην Ελλάδα. Έχει στα πόδια του 280 παιχνίδια και με θετικό πάντοτε πρόσημο. Ξεκάθαρα από τους καλύτερους τερματοφύλακες του ελληνικού πρωταθλήματος φέτος και πέρυσι. Ίσως τα μόνα του μειονεκτήματα είναι ότι δεν έχει ύψος και κοινοτικό διαβατήριο.

