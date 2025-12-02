Οι επιστροφές ποδοσφαιριστών προσφέρουν επιλογές στον Μανόλο Χιμένεθ εν αντιθέσει με τη θέση «9» και την αναζήτηση αγώνα για να εκτίσει τιμωρία ο Λορέν Μορόν.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες, θα πρέπει να απουσιάσει σ’ έναν από τους επόμενους τέσσερις αγώνες απέναντι σε ΠΑΟΚ (7/12), Ολυμπιακό (14/12), Αστέρα Τρίπολης (20/12) και ΑΕΚ (δεν έχει οριστεί), πρωτίστως όμως είναι αναγκαίο να βρεθεί αντικαταστάτης. Προς το παρόν, δεν υπάρχει! Ο Τίνο Καντεβέρε ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, δεν είναι καθόλου βέβαιο όμως ότι θα είναι σε κατάσταση να ξεκινήσει παιχνίδι έως και τις 20 Δεκεμβρίου και τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Το ίδιο ισχύει και για τον Τάσο Δώνη ο οποίος βρέθηκε για τελευταία φορά στην αποστολή στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη. Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα θα επιστρέψει κατά τα τέλη του Γενάρη, οπότε το όνομά του παραμένει εκτός πλάνου.

Κατ’ επέκταση, η επιλογή αγώνα για να εκτίσει ο Λορέν Μορόν την ποινή της μίας αγωνιστικής δεν είναι εύκολη απόφαση και το πιθανότερο είναι να «πάει» όσο το δυνατόν πιο πίσω, προσφέροντας επιπλέον χρόνο στους υποψηφίους αντικαταστάτες τους.

Σε αντίθεση με την κορυφή της επίθεσης, ο Μανόλο Χιμένεθ απέκτησε τη δυνατότητα διαχείρισης υλικού με τις επιστροφές ποδοσφαιριστές στις υπόλοιπες θέσεις. Σαν δηλαδή αυτή του Χαμζά Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας ή του Φαμπιάνο στο κέντρο αυτής. Ο Νοά Σούντμπεργκ παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού ενώ ο Μάρτιν Φρίντεκ – μέχρι στιγμής – φαίνεται ότι βρίσκεται εκτός πλάνου.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, η κατάσταση του Ούρος Ράτσιτς ανακούφισε τους ανθρώπους του Άρη καθώς το πρόβλημα στον τένοντα δεν εμπνέει ανησυχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένη η συμμετοχή του Σέρβου μέσου στον αγώνα (3/12, 21:30) Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει να δει την κατάσταση και του Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό, έχοντας πλέον επιλογές για την τριάδα στο κέντρο.