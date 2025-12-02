Είναι χαρά στο ελληνικό πρωτάθλημα να βλέπουμε παίκτες όπως οι Ελ Καμπί, Τάισον, Γιόβιτς και άλλους. Στον Παναθηναϊκό ακόμα αναζητούν τον παίκτη - σημείο αναφοράς...

Ο Έλληνας φίλαθλος έχει ανάγκη να βλέπει ποιοτικούς παίκτες.

Ο οπαδός κάθε ομάδας έχει ανάγκη εκτός από νίκες, που είναι και το ζητούμενο, να ανταμείβεται επίσης με εικόνες που θα μένουν χαραγμένες στο μυαλό του. Κι αυτές μπορούν να τις προσφέρουν οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές.

Αν αφήσουμε τους λίγους, αυτούς που πηγαίνουν στο γήπεδο απλά για να βγάλουν άλλα απωθημένα, η πλειονότητα θέλει να δει καλό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς όλοι οι σύλλογοι έχουν φέρει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. «Ονόματα», λιγότερο γνωστούς, που όμως άφησαν το αποτύπωμά τους.

Η αλήθεια είναι επίσης ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε συγκλονιστικά ντέρμπι. Με γκολ, αγωνία, ποιοτικές ενέργειες. Κυρίως ρυθμό. Υπάρχουν ματς που η μπάλα πάει πάνω κάτω και πλησιάζει η εικόνα σ' αυτό που αποκαλούμε σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι όλα έτσι, αλλά στο παρελθόν παρά τους ποιοτικούς παίκτες που μπορεί να βρίσκονταν στο χορτάρι, περισσότερο βλέπαμε νεύρα, ένταση, κοκορομαχίες, παρά ποδόσφαιρο.

Έχει αλλάξει το τόπι, ωστόσο και σ' αυτό έχει βοηθήσει και η νοοτροπία των προπονητών, εκτός από τους παίκτες. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το Big 4 έχει αξιόλογους προπονητές. Για τον Μπενίτεθ τι να πεις; Για τον Μεντιλίμπαρ επίσης μιλάνε τα έργα του. Με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους στο παλμαρέ του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συνδέσει το όνομά του με τη χρυσή εποχή του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ μετά τον Ματίας Αλμέιδα έχει έναν ακόμα ικανό τεχνικό, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έκανε έργο όπου πήγε και είναι ψημένος στον πρωταθλητισμό.

Στο χορτάρι, ωστόσο, δεν παίζουν μπάλα οι τέσσερις προπονητές. Κι από τους τέσσερις μεγάλους ο Παναθηναϊκός έχει τον ηγέτη του στον πάγκο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν ένα τουλάχιστον σημείο αναφοράς εντός των γραμμών.

Ο Ολυμπιακός έχει τον εκτελεστή Ελ Καμπί. Ελάχιστοι μπορεί να πίστευαν ότι μετά τον Ελ Αραμπί θα βρεθεί σύντομα τόσο ικανός επιθετικός. Ο Ελ Καμπί σε αριθμούς είναι τρομερός. Ένας «δολοφόνος» στο κουτί. Άριστος επαγγελματίας. Τα λόγια είναι περιττά. Μιλάνε οι πράξεις του. Δίπλα του είναι ο Ταρέμι. Στα άκρα ο «κοντός μάγος», ο Ποντένσε. Κοντά του ο Ελ Καμπί έχει τον Τσικίνιο. Παίκτες ηγέτες, προσωπικότητες, ικανοί να βγάλουν το κάρο από τη λάσπη. Υπάρχει και ο βραβευμένος πλέον Μουζακίτης.

Η ΑΕΚ είχε τον Πινέδα, τρομερός ο Μεξικανός, ζηλεύουν την Ένωση γι' αυτόν δεδομένα οι άλλοι τρεις μεγάλοι κι έφερε και τον Γιόβιτς. Με άλλο όνομα όπως ο Μαρσιάλ δεν δικαιώθηκε. Ο Λαμέλα δεν έδωσε αυτά που περίμενε η ομάδα. Με τον Γιόβιτς υπήρχε η ανησυχία, εξαιτίας του Μαρσιάλ... Άρχισε και η συζήτηση για τα κιλά του.

Ο «χοντρούλης» δεν έχει ξετινάξει τα δίχτυα, στα δύσκολα με Ολυμπιακό, ΑΕΚ δεν φώναξε παρών, αλλά είναι σημείο αναφοράς. Κόντρα στον Παναθηναϊκό έκανε χατ τρικ. Ναι, πέτυχε δύο γκολ με πέναλτι, αλλά πρέπει κάποιος να κάνει κι αυτή τη δουλειά. Ο Σφιντέρσκι για παράδειγμα δεν την έκανε... Και στο 2-0, μάλιστα, ήταν απόλυτα ψύχραιμος για να εκτελέσει α λα Πανένκα. Με την Κηφισιά ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε ρόλο στην ανατροπή. Προσθέστε και τον πάντα σημαντικό Μάνταλο.

Στον ΠΑΟΚ πάλι υπάρχει ο «μάγος» Κωνσταντέλιας. Πληρώνεις εισιτήριο για να τον βλέπεις. Όπως γινόταν κάποτε με τον Χατζηπαναγή κι άλλους σπουδαίους παίκτες. Υπάρχει και ο «παππούς» Τάισον. Σ' αυτή την ηλικία ο Βραζιλιάνος και ο Βαλμπουενά είναι αυτοί που αποτέλεσαν εξαίρεση. Συνήθως έρχονται οι παίκτες αυτού του βεληνεκούς για τα τελευταία ένσημα. Αυτοί οι δύο λες και αναγεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ο Τάισον έχει απίστευτη επιτάχυνση με τη μπάλα στα πόδια. Στις 13 Γενάρη να θυμίσουμε κλείνει τα 38. Υπάρχει και ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος σε αριθμούς, γκολ και ασίστ έχει ξεπεράσει τον Βιεϊρίνια.

Και πάμε στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ο σταρ του είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Το τριφύλλι ασφαλώς κι έχει εξαιρετικούς παίκτες. Έχει τον αρχηγό της Εθνικής Τάσο Μπακασέτα. Έχει τον Τετέ. Έναν πολύπειρο Σέρβο μαχητή τον Τζούριτσιτς. Υπάρχει και ο Τσιριβέγια. Κανείς, όμως, δεν είναι σημείο αναφοράς. Γι' αυτό τον λόγο πήρε και τους Ντέσερς, Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες.

Ο Πορτογάλος είναι γνωστό τι μπορεί να δώσει όταν είναι καλά. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα. Αν και πότε θα είναι καλά; Ο Ουρουγουανός δεν έχει δικαιώσει τους ανθρώπους της ομάδας και φυσικά δεν έχει δείξει ότι άξιζε τα χρήματα που δόθηκαν. Ο Νιγηριανός στάθηκε άτυχος και τον περιμένουν όλοι.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά τον ηγέτη του, τους ηγέτες του. Τους έχει και δεν έχουν βγει ακόμα μπροστά; Γιατί όταν μία ομάδα δεν πάει καλά, όλοι παρασύρονται. Μπορεί να είναι κι αυτό μία λογική εξήγηση. Ο Μπενίτεθ θα το δείξει. Ο Γενάρης, άλλωστε, είναι κοντά και σύντομα θα φτάσουμε, υγεία να έχουμε και στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο...