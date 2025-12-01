Πολυθρόνα για τρεις

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την δωδέκατη αγωνιστική που ο ίδιος πιστεύει πως ήταν η πιο γεμάτη σε ωραία ματς και γεγονότα μέχρι τώρα στην Σουπερλίγκα μας.

Η ΑΕΚ επικρατώντας με 2-3 του ΠΑΟ κέρδισε το πρώτο της ντέρμπι έπειτα από εννέα χαμένα στη σειρά, ο Γιόβιτς έγινε ο πρώτος παίκτης της που σημείωσε τρία γκολ σε ένα τέτοιο παιγνίδι, ο Νίκολιτς δικαιώνεται την πρόβλεψη- εξαγγελία ότι η ομάδα του θα παίζει καλύτερα όσο η χρονιά προχωρά. Ο Ράφα Μπενίτεθ μάλλον κατάλαβε ότι το πρωτάθλημά μας είναι πιο δύσκολο από αυτό που φάνηκε να πιστεύει. Απόδειξη για αυτό και οι δύσκολες νίκες εκτός έδρας του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο και του ΠΑΟΚ στην Λειβαδιά: περιπάτους δεν κάνει κανείς.

Ας πούμε μερικά πράγματα για όλα τα ματς που διαμόρφωσαν μια βαθμολογία στην οποία υπάρχουν τρεις πρωτοπόροι που κυνηγούν την ίδια πολυθρόνα.

Ματσάρα με φεστιβάλ λαθών

Ηταν δίκαιη η νίκη της ΑΕΚ; Το ντέρμπι ήταν ένα τόσο παράξενο ματς που θα δικαιολογούταν και θα εξηγούταν κάθε του αποτέλεσμα ακριβώς γιατί ήταν ένα φεστιβάλ λαθών. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ μετά από μια ωραία κομπίνα σε στημένη φάση (ο Μάνταλος προσποιείται ότι θα γεμίσει και πασάρει στο Ρότα, που σεντράρει αυτός για να σκοράρει ο Γιόβιτς) αλλά στη φάση υπάρχει, όχι ένα αλλά δυο λάθη: ο Ρότα σεντράρει εντελώς ανενόχλητος και ο Γεντβάι κολλάει και κρατά όλους τους αντιπάλους του οn side. Ο Σφιντέρσκι χάνει πέναλτι που κερδίζει ο Τετέ από ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Πήλιου. Η ΑΕΚ κερδίζει κι αυτή πέναλτι όταν ο Γεντβνάι «πουλάει» την μπάλα άνευ λόγου και ο Τουμπά γκρεμίζει τον Γιόβιτς: στην εκτέλεση ο Σέρβος δείχνει γιατί έφτασε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ΠΑΟ επιστρέφει στο ματς αν και μένει με δέκα παίκτες (θα μείνει στην συνέχεια και η ΑΕΚ) χάρη σε δυο γλίστρες: φανερή αυτή του Στρακόσια που δέχεται γκολ από κεφαλιά του Τετέ σε ένα βράδυ που κατά τα άλλα είναι άψογος, λιγότερο φανερή αλλά εξίσου καθοριστική αυτή του Πινέδα πριν το ωραίο σουτ-γκολ του Τζούρισιτς. Όλα ολοκληρώνονται με το κορυφαίο λάθος της βραδιάς: το μπέρδεμα του Πάλμερ Μπράουν με τον Ντραγκόσφκσκι που χαρίζουν ένα πέναλτι στον Κοϊτά – ο Γιόβιτς είναι αλάνθαστος από την βούλα.

Η σούμα λέει πως η ΑΕΚ έκανε λιγότερα λάθη: για αυτό και δίκαια κερδίζει στις λεπτομέρειες. Πέρα από αυτό όμως είχε και καλύτερη στρατηγική και φάνηκε να είναι και καλύτερα προετοιμασμένη. Οι επιστροφές των Μάνταλου- Καλοσκάμη – Ζοάο Μάριο βοήθησαν ώστε οι Πινέδα – Γκατσίνοβιτς να έχουν ξεκούραστους συμπαίκτες: η ΑΕΚ όταν κρατούσε μπάλα κι ανέβαζε τους ακραίους μπακ φαινόταν να παίζει με παίκτη παραπάνω. Η υποχώρησή της Ενωσης μετά το μισάωρο στέρησε από τον ΠΑΟ χώρους γιατί στα μετόπισθεν η ΑΕΚ πύκνωσε σωστά.

Αν η ΑΕΚ παίζει χειρότερα όταν βρίσκεται με παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Τουμπά είναι γιατί ανεβαίνει στο γήπεδο και δεν διαχειρίζεται σωστά την μπάλα: της λείπει πολύ κι ο Μάνταλος που βγήκε. Αλλά αν δεν υπήρχαν οι δυο γλίστρες (ειδικά αυτή του Στρακόσια) δύσκολα ο ακίνδυνος επιθετικά ΠΑΟ θα γυρνούσε το ματς. Το οποίο όπως γινόταν, όταν οι ομάδες έπαιζαν και οι δυο με παίκτη λιγότερο κι ο Μπενίτεθ είχε φορτώσει την επίθεση (με Πάντοβιτς και Ντέσερς) δεν θα ήταν παράξενο να το κέρδιζε κιόλας.

Γιατί ο ΠΑΟ το έχασε; Γιατί η προσέγγισή του αποδείχτηκε απλοϊκή. Το «παίζω με τρία στόπερ για να νιώθουν οι κυνηγοί μου σιγουριά» αποδείχτηκε λάθος συνταγή για ένα τέτοιο ματς, κυρίως γιατί αυτοί οι στόπερ δεν είναι οι καλύτεροι δημιουργοί, αλλά και γιατί αυτοί που παίζουν ακραίοι μπακ χαφ (Καλάμπρια, Ζαρουρί) δεν είναι βέβαιο ότι θα υπηρετήσουν το σχήμα. Όταν μάλιστα οι αμυντικοί πήραν γρήγορα κίτρινες κάρτες έγινε κατανοητό ότι το ρίσκο του ΠΑΟ στα μετόπισθεν θα μεγάλωνε πολύ: είδαμε το αντίθετο από την σιγουριά που ήθελε ο Μπενίτεθ. Που με δυο ήττες σε τέσσερα ματς στο πρωτάθλημα βλέπει τον ΠΑΟ να μένει πολύ μακριά πολύ νωρίς από την κορυφή.

Το ξυπνητήρι του Τζολάκη

Την κορυφή δεν την άφησε ο Ολυμπιακός που ξύπνησε χάρη στον Τζολάκη. Η μεγάλη επέμβαση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού σε σουτ του ανενόχλητου Αλεξιτς μέσα από την μικρή περιοχή στο 48΄ κινητοποίησε κυρίως τον Μεντιλίμπαρ που έκανε τρεις αλλαγές (δεν το συνηθίζει) πολύ γρήγορα. Το πέρασμα των Μουζακίτη, Ροντινέι και Γιαζίτζι βοήθησε τον Ολυμπιακό να κερδίσει μέτρα και να βρει και το γκολ που έψαχνε μετά από ωραία εκτέλεση κόρνερ του Τούρκου και κεφαλιά του Ελ Καμπί, τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Βάσκος, παρά το γκολ, ήταν σε αναμμένα κάρβουνα. Αλλαξε τον Ουκρανό με τον Γκαρθία και το 4-4-2 σε 4-2-3-1 στο τέλος και τα είχε με τους κυνηγούς του γιατί ο ΕλΚαμπί και ο Γιαζίτζι δεν πάσαραν επιχειρώντας να βάλουν γκολ από την σέντρα και οι δύο!

Ο Τούρκος είναι απίθανη περίπτωση. Αν στο ποδόσφαιρο επιτρέπονταν οι «αλλαγές χάντμπολ» θα τον ήθελαν όλες οι ομάδες: χτυπά κόρνερ και φάουλ εξαιρετικά – έχει ήδη τέσσερις ασίστ. Αλλά δεν γυρνά ποτέ: χθες άφηνε τον Ροντινέι ακάλυπτο κι ο Παναιτωλικός αρκούσε απλά να πηγαίνει από τα αριστερά για να γίνει επικίνδυνος. Ο Αναστασίου είχε τα δίκια του όταν είπε πως οι ευκαιρίες που χάθηκαν πληρώθηκαν, ενώ ο Μεντιλίμπαρ είπε πάλι ότι δεν του άρεσε ο Ολυμπιακός: δεν θυμάμαι πότε έχει δηλώσει ικανοποιημένος τελευταία φορά μετά από ματς πρωταθλήματος. Ο Βάσκος δεν αγαπάει πολύ το rotation: οι εμφανίσεις κάποιων μη βασικών χθες κάνουν κατανοητό το γιατί, αλλά κι ο ίδιος θα πρέπει να βρει τρόπους να πάρει από τους αναπληρωματικούς του περισσότερα. Στο μεταξύ έχασε και τον Ρέτσο.

Αδικεί την κατάθεση ψυχής

Πολλά είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στο τέλος του ματς του ΠΑΟΚ στην Λειβαδιά κυρίως για την διαιτησία του Σιδηρόπουλου. Αδικεί την τρομερή νίκη της ομάδας και δεν έχει και δίκαιο όπως όλοι όσοι έχουν επιλεκτική μνήμη. Ο Σιδηρόπουλος πχ άφησε τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες στο πρόσφατο ματς που ο ΠΑΟΚ έδωσε μαζί του: μόνο εχθρός του ΠΑΟΚ δεν είναι παραδοσιακά. Επίσης στις αποφάσεις του χθες είχε δίκαιο: ειδικά η αποβολή του Μεϊτέ δεν σηκώνει συζήτηση. Ωστόσο πέρα από αυτά οι τοποθετήσεις του Λουτσέσκου ήταν άδικες κυρίως για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ: η βασική επισήμανση που έπρεπε να γίνει είναι ότι αυτός έκανε μια τεράστια νίκη με κατάθεση ψυχής δηλώνοντας πως θα κάνει και πιο πολλά από όσα μπορεί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα στα εκατό χρόνια του.

Απέναντι σε ένα άριστο στις αντεπιθέσεις Λεβαδειακό, χωρίς τον Κωνσταντέλια που κινεί τον επιθετικό μηχανισμό, χωρίς μεγάλη σιγουριά στα μετόπισθεν (ο Βέρμπιτς και κυρίως ο Παλάσιος έκαναν πάρτι), ο ΠΑΟΚ βρέθηκε δυο φορές πίσω στο σκορ κι όχι μόνο βρήκε δυο γκολ από εκτελέσεις κόρνερ και παρεμβάσεις του Οζντόεφ, αλλά πήρε και το ματς με μια υποδειγματική αντεπίθεση στο 90΄. Η πάσα του Τάισον στον Γιακουμάκη και το τελείωμα της φάσης ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει με παίκτη λιγότερο έδωσαν μια νίκη κόντρα στην εικόνα του ματς, αφού ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που πίεζε. Οι γηπεδούχοι πλήρωσαν ακριβά την άρνηση του Τσοκάι να κάνει ένα φάουλ και να σταματήσει την αντεπίθεση στο τέλος, αλλά όταν μια ομάδα έχει το μυαλό της στο γκολ νίκης που ψάχνει, αυτά συμβαίνουν. Ο ΠΑΟΚ θύμισε στην Λειβαδιά την ομάδα που προ διετίας κατέκτησε το πρωτάθλημα ακριβώς γιατί δεν έχανε το μυαλό της και την συνοχή της όταν δεχόταν ένα γκολ παραπάνω. Χθες μου έδινε την εντύπωση πως και 5-4 να χρειαζόταν να κερδίσει, θα το έκανε.

Αριστερός μπακ σκόρερ

Πολλά αξιοσημείωτα και στα υπόλοιπα μας. Ο Βόλος κέρδισε τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με γκολ του Λάμπρου φωνάζοντας ότι επιμένει. Το Σάββατο είχαμε ένα αληθινό ψυχόδραμα στο Βικελίδης. Ο Άρης προηγήθηκε με 1-0 της ΑΕΛ, έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου, αλλά έδειξε όλη του την επιπολαιότητα. Η ΑΕΛ ισοφάρισε στο 97΄με πέναλτι – γκολ του Πασά και άξιζε την ισοπαλία για την μεγάλη της προσπάθεια. Έχασε τελικά το ματς από γκολ που πέτυχε ο Αρης στο 99’ με τον Ντουντου: μπορεί να είναι και το ωραιότερο της αγωνιστικής. Μου έμεινε η δήλωση του Χιμένεθ που είπε ότι ο Άρης μέχρι να ανοίξει το σκορ ήταν εξαιρετικός: να σημειωθεί ότι ο Μορόν το έκανε μόλις στο 28΄.

Η Κηφισιά ανοίγοντας νωρίς το σκορ με τον Πόμπο κέρδισε 3-0 τον Πανσερραϊκό που είχε όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετικό 20λεπτο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου παίζοντας με παίκτη λιγότερο. Να σημειωθεί ότι δύο γκολ σημείωσε ο Λαρουσί που πέτυχε και ένα τρίτο που ακυρώθηκε: δεν θυμάμαι αριστερό μπακ να φλερτάρει με το χατ τρικ. Τέλος είχαμε χθες και την καθιερωμένη αποτυχημένη προσπάθεια του Ατρομήτου να κερδίσει στο γήπεδό του: αυτή τη φορά έχασε και πέναλτι με τον Οζέκοβιτς. Δεν τα κατάφερε να κερδίσει για δέκατο εντός έδρας ματς έχοντας αλλάξει τρεις προπονητές. Ο Αστέρας κέρδισε με 0-1 – το γκολ ο Κεϊτού κι ενώ ο Παπαδόπουλος έπιασε πάλι πέναλτι. Ποτέ δεν είναι αργά για ένα τερματοφύλακα να γίνει σπεσιαλίστας…