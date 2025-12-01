Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και πλέον και ο Παναθηναϊκός μετρούν έστω μία ήττα στα ντέρμπι.

Η ΑΕΚ πήρε σπουδαία νίκη μέσα στη Λεωφόρο με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Ένωση δεν επέτρεψε σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που δραπέτευσαν δύσκολα από Αγρίνιο και Λιβαδειά, αντίστοιχα, να ξεφύγουν και παράλληλα έβγαλε και νοκ άουτ το τριφύλλι από τη διεκδίκηση του τίτλου. Εκτός κι αν έρθουν τα πάνω κάτω...

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το τρίτο του ντέρμπι στον πρώτο γύρο εντός έδρας και δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος. Θα ήταν και ο μοναδικός στο Big 4, αν έμενε τουλάχιστον το 2-2, που θα ήταν αήττητος σε ντέρμπι. Το λάθος του Πάλμερ-Μπράουν όμως και το πέναλτι του Ντραγκόφσκι, προκάλεσαν την ήττα και φυσικά έδωσαν τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να πάρει ντέρμπι έπειτα από εννέα σερί αρνητικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα

Η αρχή στα ντέρμπι έγινε την τέταρτη αγωνιστική, όταν στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός, με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό. Ο Ντέσερς στο 48' άνοιξε το σκορ για το τριφύλλι, αλλά οι Πειραιώτες ισοφάρισαν στο 92' με τον Ελ Καμπί για το 1-1.

Την έκτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο στο 22' έκανε το 0-1, όμως, ο Δικέφαλος δεν το έβαλε κάτω, ισοφάρισε στο 63' με τον Τάισον και στο 75' με πέναλτι του Ζίβκοβιτς επικράτησε 2-1.

Νέο ντέρμπι την 7η αγωνιστική, μεταξύ των δύο Δικεφάλων. Η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, πέρασε με 2-0 κι από την OPAP Arena, με γκολ των Μπάμπα στο 45' και Κωνσταντέλια στο 48'.

Τα ντέρμπι συνεχίστηκαν την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Ολυμπιακός έπαιξε το πρώτο του ντέρμπι εντός έδρας στον πρώτο γύρο, με αντίπαλο την ΑΕΚ. Στο 33' ο Ελ Καμπί έκανε το 1-0 και στο 67' ο Ταρέμι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 υπέρ των ερυθρόλευκων.

Φτάσαμε στη 10η αγωνιστική για το πέμπτο ντέρμπι του Big 4. Ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, αυτή τη φορά με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, λύγισε τον ΠΑΟΚ με 2-1. Ο Πάντοβιτς στο 20' άνοιξε το σκορ και στο 31' ο Γέντβαϊ σημείωσε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ στο 61' μείωσε σε 2-1 με απίθανη ενέργεια κι εκτέλεση του Κωνσταντέλια, αλλά το σκορ δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη.

Το βράδυ της Κυριακής, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε την ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική. Η Ένωση είχε σε κέφια τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος στο 16' έκανε το 1-0 και στο 45'+2' με πέναλτι το 2-0. Ο Παναθηναϊκός αν και με παίκτη λιγότερο, μείωσε στο 71' με τον Τετέ. Στη συνέχεια αποβλήθηκε και ο Μάριν για την ΑΕΚ και ο Τζούριτσιτς στο 0' ισοφάρισε σε 2-2. Η Ένωση, όμως, πήρε την τεράστια νίκη με το νέο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιόβιτς στο 93'.

Γκολ σε όλα και τρεις αποβολές

Τα περισσότερα ντέρμπι είχαν αγωνία, καλό θέαμα και σε όλα σημειώθηκαν γκολ. Τρεις φορές νίκησαν οι γηπεδούχοι, υπήρξε μία ισοπαλία και δύο νίκες των φιλοξενούμενων. Στα έξι ντέρμπι σημειώθηκαν 17 γκολ. Σχεδόν 3 τέρματα μέσο όρο ανά αγώνα, που είναι φυσικά εντυπωσιακός. Είχαμε επίσης τρεις αποβολές. Δύο για την ΑΕΚ (Μουκουντί, Μαρίν) και μία για τον Παναθηναϊκό (Τουμπά).

Να σημειωθεί ότι μέχρι της γιορτές και τη διακοπή του πρωταθλήματος, όπου οι ομάδες θα επιστρέψουν στη δράση από το 2026, υπάρχει ακόμα ένα ντέρμπι του Big 4. Αυτό στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στις 21 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σκόραραν και στα τρία ντέρμπι. Η ΑΕΚ, αντίθετα πέτυχε γκολ μόνο κόντρα στον Παναθηναϊκό κι έκανε χατ τρικ ο Γιόβιτς για να σημειώσει θρίαμβο!

Μία ντουζίνα ντέρμπι

Αν θεωρήσουμε ότι δεν θα γίνει κάποια τρελή έκπληξη από τον Λεβαδειακό, τον Βόλο ή τον Άρη, τότε το Big 4 θα έχει ακόμα πέντε παιχνίδια το 2026 για την κανονική διάρκεια κι ακόμα έξι στα playoffs. Περιμένουμε, δηλαδή με αυτό της 21ης Δεκεμβρίου ακόμα μία ντουζίνα ντέρμπι. Χωρίς να υπολογίζονται τυχόν μάχες στο Κύπελλο, που λογικά θα προκύψουν.

Η βαθμολογία

Στην ειδική βαθμολογία των ντέρμπι μέχρι στιγμής πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ με 2 νίκες και 1 ήττα. Ακολουθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με απολογισμό 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, ενώ η ΑΕΚ είναι τελευταία με 1 νίκη και 2 ήττες. Τα περισσότερα γκολ τα έχουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, την καλύτερη άμυνα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και τη χειρότερη άμυνα η ΑΕΚ.

