Ολυμπιακός για τη βράβευση Μουζακίτη: «Έφτασε η ώρα»
Για πρώτη φορά στην ιστορία Έλληνας παίκτης κατακτά το βραβείο Golden Boy. Ο λόγος για τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού που παραλαμβάνει το απόγευμα της Δευτέρας το βραβείο της Tuttosport για το 2025.
Οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν και ένα βίντεο στα social media για την επικείμενη βράβευση του Έλληνα χαφ, ο οποίος έχει ντυθεί με το κοστούμι του και είναι έτοιμος να παραλάβει το βραβείο του.
«Η ώρα έφτασε», ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδευσε ο Ολυμπιακός το βίντεο για τον Μουζακίτη.
