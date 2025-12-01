To εξωτερικό και εσωτερικό μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ προς τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο: Σκληρή δουλειά κι ενότητα!

Aπό την πρώτη ημέρα της θητείας του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ περνά ολόκληρη την ημέρα στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Το πρωί της Δευτέρας ''ανέβηκε'' στο ''Γεώργιος Καλαφάτης'' πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά.

Ήταν σκασμένος από την ήττα στο αθηναϊκό ντέρμπι και περισσότερο από τον τρόπο που αυτή ήρθε στο γήπεδο της Λεωφόρου. Από πληθώρα βαρβάτων ατομικών λαθών από την αρχή μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης.

O Iσπανός τεχνικός τόσο στην συνέντευξη Τύπου όσο και στα όσα είπε στους ποδοσφαιριστές του, δηλαδή με ένα εξωτερικό κι ένα εσωτερικό μήνυμα, φρόντισε να γίνει ξεκάθαρη η επόμενη ημέρα και να δημιουργήσει έναν δρόμο επιστροφής και αντίδρασης.

Τα νόημα των μηνυμάτων του; Σαφέστατα. Σκληρή δουλειά, ακόμη περισσότερη δουλειά κι ενότητα.

Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν μαγικά κουμπιά που λύνουν τα προβλήματα. Υπάρχει μόνο η αναγνώριση των λαθών και η μέθοδος ελαχιστοποίησής τους κατά την διάρκεια των παιχνιδιών.

Για αυτό ο 65χρονος κόουτς δεν έψαξε να δείξει με το δάχτυλο τους παίκτες του που έκαναν λάθη και κόστισαν ακριβά. Τους κάλυψε στη συνέντευξη Τύπου ως όφειλε. Ξέρει πως η ενότητα, η δημιουργία ισχυρών δεσμών στα αποδυτήρια, μπορούν να οδηγήσουν στον σωστό δρόμο.

Δουλειά, λοιπόν, κι ενότητα, με στόχο ένα νέο σερί που θα δείχνει πως ο Παναθηναϊκός προοδεύει και χτίζει κάτι καλό ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα κι Ευρώπη...