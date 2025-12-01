Θετικά νέα στην ΑΕΚ με τον Νίκλας Ελίασον που είναι κοντά στο να επανέλθει μετά την επέμβαση. Την Τρίτη η μαγνητική του Πέτρου Μάνταλου, όλα καλά με τον Σταύρο Πήλιο.

Το απουσιολόγιο του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ τελευταία είχε γεμίσει, κάτι που δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ωστόσο σύντομα ο Σέρβος κόουτς θα αρχίσει να μετράει κάποιες επιστροφές.

Τα θετικά νέα καταρχάς έρχονται από τον Ελίασον, ο οποίος στα τέλη του Νοεμβρίου είχε υποβληθεί σε επέμβαση καθαρισμού στο γόνατο. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ έβγαλε στην προπόνηση της Δευτέρας μέρος του προγράμματος και ανεβάζει ρυθμούς. Μάλιστα η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να μπει και πάλι σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων για να μπορεί να υπολογίζεται ξανά από τον Νίκολιτς.

Την Τρίτη η μαγνητική του Μάνταλου, όλα καλά με Πήλιο

Όσον αφορά τους Μάνταλο και Πήλιο που αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο η κατάσταση έχει ως εξής. Ο Μάνταλος θα υποβληθεί την Τρίτη τελικά σε μαγνητική και στην Ένωση αναμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστώσουν το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Όσο για τον Πήλιο, όλα είναι εντάξει, καθώς οι ενοχλήσεις που ένιωσε δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό.

Ποιοι παραμένουν στο απουσιολόγιο του Νίκολιτς

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν ο Κουτέσα, ο οποίος δεν υπολογίζεται εδώ και κάποιες εβδομάδες λόγω του μυϊκού τραυματισμού που έχει υποστεί, ο Ζίνι, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στο ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία και θα απουσιάσει για ένα διάστημα δέκα ημερών περίπου και ο Πιερό, ο οποίος λόγω της αρθροσκόπησης δεν θα μπορεί να υπολογίζεται μέχρι το τέλος του 2025.