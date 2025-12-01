ΠΑΟΚ: Οι αντιδράσεις παικτών και οπαδών στο γκολ της νίκης
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν έξαλλα με τους παίκτες τη σπουδαία νίκη στη Λιβαδειά.
Ο ΠΑΟΚ πήρε τρομερή νίκη με παίκτη λιγότερο στη Λιβαδειά κι ενώ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ.
Ο Οζντόεφ αρχικά κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ και στο τέλος ο Τάισον, έπειτα από τρομερή κούρσα βρήκε εξαιρετικά τον Γιακουμάκη κι αυτός με θαυμάσιο τελείωμα έκανε το 3-2 κι έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του.
Το γκολ πανηγυρίστηκε έξαλλα από παίκτες και οπαδούς και στην παρακάμερα της ΠΑΕ αποτυπώθηκε το ξέσπασμα χαράς.
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: INTIME
