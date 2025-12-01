ΠΑΟΚ: Οι αντιδράσεις παικτών και οπαδών στο γκολ της νίκης

Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ

bet365

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν έξαλλα με τους παίκτες τη σπουδαία νίκη στη Λιβαδειά.

Ο ΠΑΟΚ πήρε τρομερή νίκη με παίκτη λιγότερο στη Λιβαδειά κι ενώ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ.

Ο Οζντόεφ αρχικά κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ και στο τέλος ο Τάισον, έπειτα από τρομερή κούρσα βρήκε εξαιρετικά τον Γιακουμάκη κι αυτός με θαυμάσιο τελείωμα έκανε το 3-2 κι έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του.

Το γκολ πανηγυρίστηκε έξαλλα από παίκτες και οπαδούς και στην παρακάμερα της ΠΑΕ αποτυπώθηκε το ξέσπασμα χαράς.

Δείτε Επίσης

ΠΑΟΚ: Η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται για τον Τσιφτσή, σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο
antonis_tsiftsis

Δείτε το βίντεο

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα