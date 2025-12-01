ΠΑΟΚ: Η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται για τον Τσιφτσή, σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο
Στο μετεγγραφικό στόχαστρο της Άντερλεχτ φαίνεται πως βρίσκεται ο Αντώνης Τσιφτσής του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του Βέλγου δημοσιογράφου Σάσα Ταβολιέρι. Ο 26χρονος τερματοφύλακας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του βελγικού συλλόγου χάρη στις σταθερές εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν με τον Δικέφαλο του Βορρά. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ήταν απίστευτος στο μεγάλο διπλό του ΠΑΟΚ στη Γαλλία επί της Λιλ για το Europa League.
Ο Ταβολιέρι αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο twitter ότι η Άντερλεχτ παρακολουθεί στενά τον Έλληνα γκολκίπερ και μάλιστα έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του παίκτη. Ο Τσιφτσής βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψήφιων μεταγραφικών κινήσεων του συλλόγου, ειδικά σε περίπτωση που ο Κολίν Κούσεμανς αποφασίσει να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι.
Ο 26χρονος τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί φέτος σε επτά αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καταφέρνοντας να κρατήσει την εστία του ανέπαφη στις τέσσερις από αυτές. Ο ίδιος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2024, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από τον Αστέρα Τρίπολης.
🚨🟣 EXCL - Anderlecht keen on Antonis Tsiftsis!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) December 1, 2025
🇬🇷 The Greek Goalkeeper from PAOK’s high on the Mauves’ transfer list and contacts have already been made with his camp.
📈 He’s highly rated internally should Colin Coosemans leave next summer. #mercato #RSCA #JPL pic.twitter.com/G5Tjb0jhIk
