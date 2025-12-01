Λουτσέσκου: «Στην ήττα πονάει το σώμα, είναι φρικτό»

Οι ατάκες του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου σε ΜΜΕ της Ρουμανίας.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι ο προπονητής με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον ΠΑΟΚ, οι φίλοι της ομάδας τον λατρεύουν, αλλά και στην πατρίδα του χαίρει μεγάλης εκτίμησης.

Γι' αυτό και συχνά ζητούν συνεντεύξεις του. Το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, δημοσιογράφοι τηλεοπτικού σταθμού ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και μίλησαν με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του, πως αντιμετωπίζει ο ίδιος τα αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, αλλά και ο κόσμος του Δικεφάλου.

Για τον ΠΑΟΚ και τη νοοτροπία που υπάρχει στο κλαμπ και τον περίγυρο του, ο Ράζβαν Λουτσέσκου σημείωσε:

«Εδώ υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία στους οπαδούς. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα, εντάξει, θα το αποδεχθούν, αλλά στο δεύτερο θα έχουν έρθει ήδη στο προπονητικό μας κέντρο. Εγώ ζητώ τη συμμετοχή όλων, ζητώ πάθος. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, σημαίνει πολλά περισσότερα. Μας το λέει πολύ ξεκάθαρα ο κόσμος: "Δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ, το μόνο πράγμα που μας βοηθά να ζήσουμε καλά είναι ο ΠΑΟΚ". Είναι κάτι πολύ όμορφο, αλλά ταυτόχρονα νιώθω μια τεράστια ευθύνη, μια μεγάλη πίεση. Γιατί ξέρω ότι με κάποιο τρόπο, η ευτυχία ή η στεναχώρια τους εξαρτάται από τις αποφάσεις μου ως προπονητής».

Για τις καταστάσεις που έχει ζήσει ως προπονητής του Δικεφάλου, σε δύο θητείες:

«Έχω περάσει από όλες τις πιθανές καταστάσεις εδώ. Ήρθα το 2017. Με υποδέχθηκαν με απροθυμία. Ήταν δύσκολο για εμένα στους πρώτους τρεις μήνες, δέχθηκα αρκετές προκλήσεις».

Για τη νίκη και την ήττα:

«Η στιγμή της μεγαλύτερης ευτυχίας για μένα είναι όταν, μετά από ένα παιχνίδι, ξαπλώνω στο μαξιλάρι και νιώθω ότι μπορώ να κοιμηθώ έστω για δύο, τρεις, τέσσερις ώρες, με όλη αυτή την αδρεναλίνη στο σώμα. Μετά από μια ήττα όμως είναι φρικτό. Πονάει πραγματικά το σώμα. Σκέψεις, άγχος, ευθύνη. Κι όμως αυτή είναι η ζωή μας. Η χαρά κρατά λίγο, γιατί σε τρεις μέρες έχει νέο αγώνα».