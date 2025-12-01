Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει στο blog του στο gazzetta με τον δικό του τρόπο το παιχνίδι του Ολυμπιακού χθες στο Αγρίνιο.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν την έκανε τη δουλειά του χθες στο Αγρίνιο. Πήρε το υπερπολύτιμο τρίποντο, που του επέτρεψε να μείνει μόνος πρώτος στη βαθμολογία.

Για σκεφτείτε πώς θα ήταν τώρα τα πράγματα εάν δεν κέρδιζε τον Παναιτωλικό, με τις νίκες που ακολούθησαν από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ σκοράροντας και οι δύο μετά το 90ο λεπτό. Θα είχαμε βαθμολογία με Ολυμπιακό 29, ΠΑΟΚ 29, ΑΕΚ 28…

Ήταν όμως ψυχοβγάλτης κανονικός ο Ολυμπιακός χθες! Μέχρι το τελευταίο λεπτό όμως! Πρώτη καθαρή ευκαιρία για γκολ, με εξαίρεση την στατική φάση που έφερε το 1-0, είχε στο 89΄! Τι άλλο να πούμε. Ειδικά την στιγμή κατά την οποία έφαγε ο ίδιος δύο καθαρές φάσεις. Με τον Τζολάκη να καθαρίζει τη μία και να στέκεται τυχερός στην άλλη.

Τέλος πάντων, είναι κωλοπαίχνιδα αυτά και πρέπει να είσαι πανευτυχής άμα τα παίρνεις. Να προέρχεσαι από αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ με ολόκληρη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου τα έδωσες όλα κι όχι μόνο δεν πήρες τίποτα, αλλά κι έχασες ουσιαστικά έξι (!!!) παίκτες, τους εκτός αποστολής Ποντένσε, Τσικίνιο, Ταρέμι, Μπιανκόν και τους εντός αποστολής, αλλά μόνο για «τελευταία λύση» Πιρόλα, Ορτέγκα. Και να σου «μένει» μέσα στο παιχνίδι κι ένας 7ος, ο αρχηγός Ρέτσος.

Είπα, με λίγη υπερβολή, ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή έπαιζε με 11άδα που νόμιζες ότι αντιμετώπιζε όχι τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα, αλλά την Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο! Με Μπρούνο, Μάντσα, Καλογερόπουλο, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Στρεφέτσα (Γιαζίτσι), Κοστίνια. Τέλος καλό, όλα καλά όμως, χάρη στο γκολάκι του Ελ Κααμπί, που για δεύτερο στη σειρά παιχνίδι, μετά από εκείνο με τη Ρεάλ, σκοράρει χωρίς πέναλτι και δη με ωραία κεφαλιά.

Ο Μαροκινός αυτή τη φορά είχε διαφορετικό ρόλο, παίζοντας πίσω από τον σέντερ φορ, αφού πλέον δεν είχε τον Ταρέμι αλλά τον Γιάρεμτσουκ κοντά του. Με τον Ουκρανό φανερά ανέτοιμο για αρχική ενδεκάδα σε επίπεδο πρωταθλήματος, ο Ελ Κααμπί έπρεπε να κάνει πολλές δουλειές, να παίζει και το «9,5» και το «9», να βγαίνει να παίρνει μπάλες, να σκοράρει, να μπουκάρει, ενίοτε και να γυρίζει και να κόβει. Μπορεί να μην είναι τέλειος σε όσα κάνει, αλλά είναι εννιά φορές στις δέκα τίμιος όσο λίγοι. Εξ ου, άλλωστε, κι ο προπονητής δεν τον αλλάζει με κανένα…

Μία κουβέντα και για τον Έσε, τον πιο σταθερό και θετικό παίκτη και χθες του Ολυμπιακού, όπως ήταν το ίδιο και με τον Ατρόμητο την περασμένη αγωνιστική-και το είχα αναδείξει αν θυμάστε

Όσο τον έβλεπα να ελέγχει το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, να έχει καλές επεμβάσεις στην περιοχή του Τζολάκη, να βγαίνει μπροστά και να κερδίζει το κόρνερ από το οποίο προέκυψε το μοναδικό γκολ, αλλά και να κλέβει μπάλες, να ξανακλέβει, να ξανακλέβει, να ξανακλέβει και να δίνει μέχρι και ασίστ στον Γιαζίτσι, τόσο και έσπαγα το κεφάλι μου για το πώς ο Μεντιλίμπαρ τον άφησε στον πάγκο με τη Ρεάλ για να βάλει τον Γκαρθία-και βέβαια με το που τον έβαλε είδαμε ένα άλλο παιχνίδι.

Άβυσσος η ψυχή του προπονητή…

Άσχετο: Δύο 90λεπτα, το ένα στη μακρινή Λευκορωσία, με την Εθνική έπαιξε στη διακοπή του πρωταθλήματος ο Ρέτσος-καλά την είχαμε γλιτώσει, τι ήθελα και έγραφα εκείνο το άρθρο του τύπου «γιατί δεν τον βάζει ο Γιοβάνοβιτς». Ήταν, άραγε, ανάγκη να έπαιζε και άλλο 90λεπτο με τον Ατρόμητο; Συν το 90λεπτο με τη Ρεάλ και το Αγρίνιο, που λογικά έπαιξε. Να ο μυϊκός τραυματισμός χθες. Πέντε παιχνίδια σε 15 ημέρες για ένα παίκτη που ξέρουμε ότι βγάζει τραυματισμούς…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν ξέρω κι εγώ πόσα μαξιλάρια πέταξα στην τηλεόραση στο τελευταίο πεντάλεπτο του χθεσινού αγώνα, για την τραγική επιπολαιότητα των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί. Με το σκορ στο εύθραυστο 1-0, συναγωνίζονταν ο ένας τον άλλο ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη χαζομάρα, αντί να παίξουν σοβαρά έτσι ώστε να βάλει ο Ολυμπιακός το δεύτερο γκολ και να κλειδώσει το τρίποντο.

Κι εντάξει, ας πούμε ότι ο Γιαζίτσι απλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ στο διπλό (!) τετ α τετ στην ίδια φάση στο 89’. Αλλά εδώ είδαμε στο 93’ τον Τούρκο να χαλάει μία αντεπίθεση-γκολ του Ολυμπιακού, προσπαθώντας να σκοράρει με σουτ 60 μέτρα μακριά κι όχι δίνοντας μία πάσα σε συμπαίκτη του και ειδικά στον Ελ Κααμπί, με τον αντίπαλο γκολκίπερ να έχει βρει μακριά από την εστία του. Δείτε.

Και είδαμε και στο 94’ τον Ελ Κααμπί να αστοχεί απελπιστικά προσπαθώντας να σκοράρει, ενώ αριστερά του ήταν μόνος του ο Ζέλσον, πάλι με τον τερματοφύλακα εκτός εστίας. Δείτε.

Άβυσσος η ψυχή του παίκτη…

Και για το τέλος ένα ιμότζι