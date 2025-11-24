Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον ίσως καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού στις «δεύτερες μπάλες»!

Πέρασε στα ψιλά η επιστροφή του Έσε στον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι του το Σάββατο με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη.

Σχεδόν ένα μήνα έλειπε ο Αργεντίνος λόγω τραυματισμού. Παίκτης που κάνει αθόρυβη δουλειά, χαμηλών τόνων, ίσως έτσι δεν γίνεται και τόσο αισθητή η απουσία του!

Αυτό που εγώ είδα είναι ότι ο Έσε σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού έφερε μία καλή ισορροπία στην ομάδα, παίζοντας περισσότερο ως αμυντικός χαφ, που είναι κι η θέση του-με την παρουσία του Ντάνι Γκαρθία στην ενδεκάδα, πάει ο Αργεντίνος συνήθως λίγο πιο μπροστά, περισσότερο ως οκτάρι.

Παρεμπιπτόντως, νομίζω επιβεβαιώνεται μέσα από τα παιχνίδια ότι σε πολλά ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, το δίδυμο Γκαρθία-Έσε στη μεσαία γραμμή ίσως να μην είναι το πιο συμβατό. Κι εννοώ φυσικά στα ματς στα οποία ο Ολυμπιακός παίζει σχεδόν μονότερμα. Σε αυτά, πιο λειτουργική μοιάζει η παρουσία του Μουζακίτη η, εναλλακτικά του Νασιμέντο.

Ο Έσε, πάντως, έχοντας να παίξει από τις 26 Οκτωβρίου (Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0) είχε μία καλή εικόνα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Έκανε καλή δουλειά στη σύνδεση των τριών γραμμών της ενδεκάδας. Έδωσε ένα στοιχείο που το έχει και που αρέσει πολύ στον προπονητή, με τα κλεψίματα της μπάλας και δη σε ευαίσθητη για τον αντίπαλο περιοχή, μπροστά από την καρδιά της άμυνας του, με το ορμητικό παιχνίδι του.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Αργεντίνος έκανε και κάτι άλλο πολύ πιο σωστά σε σχέση με άλλους αγώνες, ήταν πιο προσεκτικός στις πάσες του. Πέρασε μπαλιές από τις οποίες ξεκίνησαν αντεπιθέσεις, έπαιξε ανάμεσα στις γραμμές και γενικά είχε έξυπνες πάσες που βοήθησαν στην ανάπτυξη της ομάδας. Επιπλέον τον είδαμε να βγαίνει κι από τα δεξιά για να πλαγιοκοπήσει-και κάπως έτσι κέρδισε κι ένα φάουλ και μία κίτρινη κάρτα.

Γενικά μπορεί ο Έσε να μην λάμπει με την απόδοση του, αλλά βοηθάει πολύ στο να υπάρχει η αναζητούμενη απ΄ όλους τους προπονητές ισορροπία στην ενδεκάδα. Κι ασφαλώς ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη το δυναμισμό που βγάζει στο παιχνίδι του. Ας προσέξουμε κάτι στη φάση του πέναλτι με το οποίο ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ-ενώ η μπάλα έφευγε από την περιοχή του Ατρόμητου, ο Έσε ήταν αυτός που σηκώθηκε ψηλά και πήρε την κεφαλιά, δίνοντας την στον Ποντένσε, που έκανε το γύρισμα και κέρδισε το πέναλτι ο Ελ Κααμπί.

Η δύναμη της λεγόμενης «δεύτερης μπάλας», στην οποία τόσο επιμένει ο Μεντιλίμπαρ, με τον Έσε να είναι ίσως ο καλύτερος στον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι.

Άσχετο: Ξέρουν καλά στη Μίλαν τον Μουζακίτη. Κι από πρώτο χέρι. Από τον Απρίλιο του 2024, τον τελικό του Γιούθ Λιγκ, το Ολυμπιακός-Μίλαν 3-0, με τον Μούζα να ανοίγει το σκορ!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Τσικίνιο. Είναι πολλοί οι παίκτες που και στην κακή τους ημέρα μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα τους. Ο Πορτογάλος δεν είναι τέτοιος. Όταν δεν του βγαίνει το παιχνίδι, σπάνιες είναι οι φορές, η εξαίρεση, που θα σε βοηθήσει. Και τότε καλύτερο είναι να γίνεται γρήγορα αλλαγή στο β΄ ημίχρονο.

Το είδαμε και το Σάββατο με το Περιστέρι. Κατ΄ αρχάς όλα του τα τελειώματα ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο. Και μάλιστα σε μία περίπτωση, στην πρώτη, που επιχείρησε να κάνει κάτι ακατόρθωτο, με ένα γυριστό εναέριο σουτ χωρίς να βλέπει καν την εστία, χάλασε κι ένα πιθανό γκολ του Νασιμέντο, ο οποίος είχε οπλίσει στη σέντρα του Ρόντινεϊ και περίμενε να του έρθει η μπάλα, έχοντας και ψυχολογία από το γκολ που είχε βάλει με την Κηφισιά.

Δεν μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τον Τσικίνιο ότι δεν προσπαθεί. Και πάλι έκοψε, έκλεψε, πάλεψε, μπήκε στις φάσεις. Αλλά στην κακή του ημέρα, πολύ απλά δεν πρέπει να παίζει τόσο πολύ, 67 λεπτά, όπως συνέβη προχθές. Και επιμένω σε ό,τι έχω ήδη γράψει, ότι σε αρκετά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος θα μπορούσε να παίζει ο Ταρέμι στη θέση του, πίσω από τον σέντερ φορ. Ώστε να είναι πιο φρέσκος κι ο ίδιος ο Πορτογάλος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι