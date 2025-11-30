Μπενίτεθ: «Κάναμε ξεκάθαρα λάθη που μας στοίχισαν» (vid)

Στα πολλά λάθη της ομάδας του στάθηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ λέγοντας πως στοίχισαν στην ομάδα του την ήττα από την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός παρότι κατάφερε να ισοφαρίσει την ΑΕΚ στο 90' παίζοντας με 10 παίκτες, δέχθηκε γκολ στο 93' και έχασε με 3-2. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Παίξαμε με μια πολύ καλή ομάδα και η αντίδραση της ομάδας ήταν εξαιρετική βάση συνθηκών, καθώς βρεθήκαμε πίσω με δύο γκολ και μείναμε με δέκα παίκτες αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτό που πετύχαμε και σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό που δεν το κάναμε κι αυτό με απασχολεί αυτή τη στιγμή.

Κάναμε ξεκάθαρα λάθη και μας κοστίζουν σε τέτοια ματς και μπορούσε αυτό να το είχαμε αποφύγει. Εμείς κρατάμε για το μέλλον την αντίδραση μετά από τις συνθήκες που δομήθηκαν και προχωράμε».