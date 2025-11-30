Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αποβολή του Μαρίν με δυο κίτρινες σε 25 λεπτά
Η ΑΕΚ έμεινε με δέκα παίκτες στο δεύτερο μέρος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, καθώς ο Ραζβάν Μαρίν είδε δυο κίτρινες κάρτες μέσα σε 25 λεπτά.
Αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισσοροπίες στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Αχμέντ Τουμπά αποβλήθηκε στο 64ο λεπτό και στη συνέχεια ο Ραζβάν Μαρίν αφήσε κι αυτός την ομάδα του με δέκα παίκτες!
