Η ΑΕΚ έμεινε με δέκα παίκτες στο δεύτερο μέρος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, καθώς ο Ραζβάν Μαρίν είδε δυο κίτρινες κάρτες μέσα σε 25 λεπτά.

Αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισσοροπίες στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Αχμέντ Τουμπά αποβλήθηκε στο 64ο λεπτό και στη συνέχεια ο Ραζβάν Μαρίν αφήσε κι αυτός την ομάδα του με δέκα παίκτες!