Στο 64ο λεπτό του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ο Γκατσίνοβιτς έκλεψε την μπάλα έπειτα από λάθος του Πάλμερ Μπράουν και κέρδισε την αποβολή του Τουμπά.

Με δέκα παίκτες έμεινε ο Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Αχμέντ Τουμπά δεν ήταν σε καλό βράδυ, καθώς στο πρώο μέρος έκανε πέναλτι στον Γιόβιτς και στο δεύτερο αποβλήθηκε.

Στο 64ο λεπτό της «μάχης» της Λεωφόρου ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν έκανε λάθος πάσα, ο πρώην «πράσινος» Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς «κυνήγησε» τη φάση, έκλεψε την μπάλα και ο Τουμπά στην προσπάθεια του έκανε φάουλ και είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Γερμανό διαιτητή Σρέντερ.

Ο στόπερ του Τριφυλλιού θα χάσει το ερχόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

O 27χρονος Αλγερινός κεντρικός αμυντικός αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην 21η εμφάνιση του με το Τριφύλλι, ενώ είναι συνολικά η τρίτη αποβολή της καριέρας του.