Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς πήρε την αποβολή του Τουμπά
Με δέκα παίκτες έμεινε ο Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Αχμέντ Τουμπά δεν ήταν σε καλό βράδυ, καθώς στο πρώο μέρος έκανε πέναλτι στον Γιόβιτς και στο δεύτερο αποβλήθηκε.
Στο 64ο λεπτό της «μάχης» της Λεωφόρου ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν έκανε λάθος πάσα, ο πρώην «πράσινος» Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς «κυνήγησε» τη φάση, έκλεψε την μπάλα και ο Τουμπά στην προσπάθεια του έκανε φάουλ και είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Γερμανό διαιτητή Σρέντερ.
Ο στόπερ του Τριφυλλιού θα χάσει το ερχόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
O 27χρονος Αλγερινός κεντρικός αμυντικός αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην 21η εμφάνιση του με το Τριφύλλι, ενώ είναι συνολικά η τρίτη αποβολή της καριέρας του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.