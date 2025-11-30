Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο ο Μάνταλος
Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια του «Απόστολος Νικολαΐδης» στην ανάπαυλα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας προβάδισμα δυο τερμάτων, χάρη στα ισάριθμα γκολ που πέτυχε ο Λούκα Γιόβιτς και βγήκε στο δεύτερο μέρος με δύο αλλαγές. Ο Μάρκο Νίκολιτς αντικατέστησε τον Σταύρο Πήλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Τζέιμς Πένραϊς, ενώ ο Ραζβάν Μαρίν μπήκε στα χαφ αντί του Πέτρου Μάνταλου.
Αξιοσημείωτο πως η αλλαγή του αρχηγού της Ένωσης ήταν αναγκαστική, καθώς ο διεθνής χαφ δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρώτο μέρος και κρίθηκε πως έπρεπε να αντικατασταθεί.
Πλέον μένει να ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος. Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος έχει μπροστά του δυο εντός έδρας ματς με ΟΦΗ και Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια, για Κύπελλο Ελλάδας και Stoiximan Super League.
Aπό την πλευρά του ο Ράφα Μπενίτεθ παρόλο που η ομάδα του πήγε στα αποδυτήρια όντας πίσω στο σκορ με 2-0 δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή και ο Παναθηναϊκό βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου με τους 11 που ξεκίνησε το ματς.
