Ο Πέτρος Μάνταλος δέχτηκε χτύπημα στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και έγινε αναγκαστική αλλαγή στην ανάπαυλα.

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια του «Απόστολος Νικολαΐδης» στην ανάπαυλα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας προβάδισμα δυο τερμάτων, χάρη στα ισάριθμα γκολ που πέτυχε ο Λούκα Γιόβιτς και βγήκε στο δεύτερο μέρος με δύο αλλαγές. Ο Μάρκο Νίκολιτς αντικατέστησε τον Σταύρο Πήλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Τζέιμς Πένραϊς, ενώ ο Ραζβάν Μαρίν μπήκε στα χαφ αντί του Πέτρου Μάνταλου.

Αξιοσημείωτο πως η αλλαγή του αρχηγού της Ένωσης ήταν αναγκαστική, καθώς ο διεθνής χαφ δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρώτο μέρος και κρίθηκε πως έπρεπε να αντικατασταθεί.

Πλέον μένει να ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος. Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος έχει μπροστά του δυο εντός έδρας ματς με ΟΦΗ και Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια, για Κύπελλο Ελλάδας και Stoiximan Super League.

Aπό την πλευρά του ο Ράφα Μπενίτεθ παρόλο που η ομάδα του πήγε στα αποδυτήρια όντας πίσω στο σκορ με 2-0 δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή και ο Παναθηναϊκό βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου με τους 11 που ξεκίνησε το ματς.