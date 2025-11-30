Στο φινάλε του πρώτου μέρους του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι από τον Τούμπα και το εκτέλεσε εύστοχα με... Πανένκα για το 0-2.

Ιδανικό ημίχρονο για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήγε στα αποδυτήρια του «Απόστολος Νικολαΐδης» στην ανάπαυλα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχοντας προβάδισμα δυο γκολ και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς.

Ο διεθνής Σέρβος φορ άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό και με τη συμπλήρωση 45 λεπτών πάτησε περιοχή έπειτα από άψογη μπαλιά του Πέτρου Μάνταλου, ανατράπηκε από τον Αχμέντ Τουμπά και ο διαιτητής Σρέντερ έδωσε πέναλτι με τη μία, με τον VAR να συμφωνεί με τον Γερμανό ρεφ.

Ο Λούκα Γιόβιτς εκτέλεσε το πέναλτι αλά Πανένκα και νίκησε τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφκσι για το 0-2, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους. Ο 27χρονος επιθετικός έφτασε τα έξι γκολ σε 18 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος, εκ των οποίων τα τρία στο πρωτάθλημα.

Αξιοσημείωτο πως το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είναι το πρώτο ματς που η ΑΕΚ έβαλε πάνω από ένα γκολ μετά τις 23 Οκτωβρίου και την «εξάρα» στην Αμπερντίν.

Έκτοτε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δε βρήκε δίχτυα στην ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (2-0), ήρθε ισόπαλη με τη Σάμροκ Ρόβερες στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-1 και νίκησε με 1-0 Ηλιούπολη, Παναιτωλικό, ΟΦΗ, Άρη και Φιορεντίνα.