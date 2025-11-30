O διαιτητής Σρέντερ έδωσε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ σε μαρκάρισμα του Πήλιου στον Τετέ, όμως ο Στρακόσα νίκησε τον Σφιντέρσκι.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς... έπεσε πάνω στον φοβερό Θωμά Στρακόσα!

Στο 26ο λεπτό του αγώνα ο Τετέ έπεσε στην περιοχή του Δικεφάλου έπειτα από μαρκάρισμα του Πήλιου, όμως ο διαιτητής Σρέντερ δεν είδε παράβαση σε πρώτο χρόνο. Ο VAR κάλεσε τον Γερμανό ρέφερι να εξετάσει τη φάση, ο διαιτητής του ντέρμπι ανακάλεσε την απόφαση του και έδεσε πέναλτι.

Ο Κάρολ Σφιντέρκσι ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Θωμάς Στρακόσα απέδειξε πως βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση, αφού απέκρουσε και κράτησε το 0-1, το οποίο είχε διαμορφώσει δέκα λεπτά νωρίτερα ο Λούκα Γιόβιτς.

Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας έπιασε δεύτερη φορά πέναλτι στην τρέχουσα σεζόν με τον Δικέφαλο στο στήθος, καθώς είχε νικήσει και τον Ανδρέα Τεττέη στη σπουδαία ανατροπή επί της Κηφισιάς στο Περιστέρι (2-3).

Από την πλευρά του ο Πολωνός φορ έχει 2/4 πέναλτι αυτήν την αγωνιστική περίοδο, καθώς είχε αστοχήσει στο «διπλό» επί της Μάλμε στη Σουηδία (0-1), ενώ είχε βρει δίχτυα στη νίκη επί του Αστέρα AKTOR στη Λεωφόρο (2-0) και στην ήττα από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (3-2).