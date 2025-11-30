Μουζακίτης για Αλόνσο: «Μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα»

Ο Χρήστος Μουζακίτης στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV μίλησε για τα κολακευτικά λόγια του Αλόνσο και το βραβείο που θα πάρει τη Δευτέρα στην Ιταλία (στις 19.30).

Ο Χρήστος Μουζακίτης μιλώντας στη COSMOTE TV για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού με 0-1 και το εάν τέτοιες νίκες δίνουν Πρωτάθλημα ότι «ισχύει. Τέτοια παιχνίδια είναι που θα σου δώσουν τα πρωταθλήματα. Άμα παίρνεις κάθε τέτοιο παιχνίδι σε πάει ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ξέρουμε ότι εδώ πέρα είναι μία δύσκολη έδρα και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε και πήραμε τους τρεις πόντους».

Για τις δηλώσεις του Τσάμπι Αλόνσο για αυτόν και το βραβείο που θα πάρει στις 19.30 τη Δευτέρα στην Ιταλία είπε: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος και ένας ποδοσφαιριστής που έβλεπα να παίζει όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία. Για το βραβείο (βραβείο Golden Boy Web για το 2025) είμαι έτοιμος να ταξιδέψω τώρα μπορώ να το έχω στο μυαλό μου γιατί τόσες μέρες είχα τα παιχνίδια και δεν το σκεφτόμουνα».