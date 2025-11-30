Ίλια Βούκοτιτς και Φράνκο Ζανελάτο συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης του ΟΦΗ την Κυριακή (30/11). Θεραπεία ο Νέιρα.

Ο ΟΦΗ καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα από το Βόλο στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς έχει μπροστά του δύσκολη εβδομάδα με δυο μεγάλα παιχνίδια, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας. Αρχικά οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (3/12, 17:30) σε κρίσιμο ματς για την 4αδα της League Phase και το ερχόμενο Σάββατο (6/12, 17:00) θα φιλοξενηθούν από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Το ευχάριστο νέο για τον Χρήστο Κόντη είναι πως τόσο ο Ίλια Βούκοτιτς, όσο και ο Φράνκο Ζανελάτο συμμετείχαν σε μέρος του προγράμματος στην προπόνηση της Κυριακής (30/11) και επανεντάσοσονται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τους Θεσσαλούς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, με την προπόνηση για τους υπόλοιπους να περιλαμβάνει ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Από την πλευρά του ο Χουάν Νέιρα συνέχισε θεραπεία για τη θλάση α' βαθμού που τον ταλαιπωρεί και θυμίζουμε πως η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα (1/12), στις 11:00.