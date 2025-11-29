Κόντης: «Σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται ψυχή»

Οι δηλώσεις του απογοητευμένου Χρήστου Κόντη μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Βόλο.

Ο Χρήστος Κόντης ήταν έντονα προβληματισμένος με την ήττα του ΟΦΗ από τον Βόλο.

Ο τεχνικός των Κρητικών δεν απογοητεύτηκε φυσικά μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά κι από την κάκιστη εικόνα, γι' αυτό και τόνισε ότι χρειάζεται ψυχή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:

«Σήμερα η εικόνα μας δεν ήταν καθόλου καλή, έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι και έπρεπε να είμαστε καλύτεροι, δεν το καταφέραμε και ο Βόλος ήταν καλύτερος. Δεν ανταποκριθήκαμε στην δυσκολία του παιχνιδιού και συνολικά στην αναμέτρηση. Δεν νομίζω πως δεν έχουν την ενσυναίσθηση, κάποιες φορές χρειάζεται κάτι παραπάνω, να βγάλουμε περισσότερη ψυχή σε τέτοια παιχνίδια. Ο Βόλος μπήκε δυνατά, κράτησε την μπάλα και αυτό μας δυσκόλεψε. Μας έβαλε σε χαμηλά μέτρα και όλο αυτό λειτούργησε αρνητικά. Όπως είπα στους παίκτες θα πρέπει να ζητάμε περισσότερα, να είμαστε περισσότερο πιεστικοί στο γήπεδο, δεν βγάλαμε κάποια από τα στοιχεία που δείξαμε στην Λάρισα, δεχθήκαμε ένα εύκολο, για μένα γκολ και στις ελάχιστες ευκαιρίες που δημιουργήσαμε δεν ήμασταν αποτελεσματικοί.

Σίγουρα ποιότητα υπάρχει, όταν μια ομάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση όχι καλών αποτελεσμάτων και είναι πολλά που γυρνούν μέσα στα κεφάλια των παικτών. Δεν υπάρχει κανείς που να μην ήθελε να κερδίσει, δεν υπάρχει κανείς που δεν προσπάθησε. Όταν οι επιλογές μας είναι λάθος, φταίει και ο προπονητής και να μην έχω πρόλαβει, σε αυτόν τον μήνα, να τους περάσω τα μηνύματα που πρέπει να τους περάσω. Όταν δεν μπορείς να βγάλεις την μπάλα σωστά από την περιοχή και δεν έχω καταφέρει να περάσω τις ιδέες μου στους παίκτες. Θέλει χρόνο, αλλά δεν έχουμε. Τους έχω πει πως δεν θέλω φόβο, προτιμώ να κάνουμε λάθη με την μπάλα από το να μην παίξουμε. Θέλουμε πράγματα για να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Αν δεν τρώγαμε το γκολ, ο Βόλος είχε περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσει γιατί είχε καλύτερη εικόνα από εμάς.

Aυτό που καταλαβαίνω είναι πως όταν έχεις καλό αγωνιστικό χώρο, παίζεις ποδόσφαιρο. Σίγουρα οι παίκτες δεν παίζουν όπως εγώ θέλω κι αυτό θέλει χρόνο. Ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να κερδίσεις, δεν το χάνεις. Άρα ξεκινάς από το μηδέν που στις ιδέες μου είμαι επιθετικογενής, εμένα με λυπεί ότι φάγαμε ένα χαζό γκολ, ίδιο γκολ που φάγαμε και στην Λάρισα που θεωρώ ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Με νευριάζει αυτό το γεγονός και πρέπει να είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι. Πάντα πρέπει να κρατάμε το μηδέν πίσω και μπορείς να βάλεις ένα γκολ ακόμα και αν δεν είσαι καλός. Εμείς πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα τώρα. Το να μην δεχθείς γκολ έχει δύο επιλογές: Να κάνεις επιθετική άμυνα και να έχεις την μπάλα στα πόδια σου. Εγώ αυτό που θέλω να αλλάξω είναι να γίνουμε περισσότερο συμπαγείς και να μην δεχόμαστε γκολ και φάσεις.

Κοιτάζουμε το μέλλον και εγώ και η ομάδα. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί από τώρα και το κοιτάζουμε. Έχουμε και δύο παίκτες που είναι τραυματίες. Όταν θες να κερδίσεις ένα παιχνίδι, θες να κάνεις αλλαγές μεσοεπιθετικά και εμείς τις κάναμε όλες. Δεν έχει σημασία ότι έκανα μόνο τρεις αλλαγές. Αυτό που μας έλειπε ήταν η ηρεμία, δεν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα, δεν προσπαθούσαμε να είμαστε κυρίαρχοι και εκεί πρέπει να δουλέψουμε».