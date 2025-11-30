Τσέριν: «Όταν υπάρχει η σύνδεση με τον κόσμο μας, γινόμαστε πιο δυνατοί»

Ο Άνταμ Τσέριν μίλησε για τα σημεία-κλειδιά της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, τον Ράφα Μπενίτεθ και τον πόθο του για τον τίτλου του πρωταθλητή.

Ο Άνταμ Τσέριν παραχώρησε συνέντευξη για τις ανάγκες του MatchDay Mag του Παναθηναϊκού με την μεγάλη αναμέτρηση με την ΑΕΚ απόψε (21:00-Cosmote Sport 1) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

O Σλοβένος μέσος τόνισε πως οι μονομαχίες και η ένταση που θα βγάλει η ομάδα είναι τα κλειδιά για την αναμέτρηση με την «Ένωση», όπως επίσης και η διατήρηση της κατοχής. Ακόμη εξήρε την σημασία που έχει η σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο, λέγοντας πως όταν αυτή λειτουργεί γίνονται πιο δυνατοί.

Όσον αφορά τον Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε πως είναι τιμή και προνόμιο να δουλεύει κανείς μαζί του επισημαίνοντας πως το πιο σημαντικό είναι εκείνοι να ακολουθούν τις ιδέες του, ώστε να χτιστεί η απαραίτητη σύνδεση μεταξύ παικτών και τεχνικού επιτελείου.

Κλείνοντας ανέφερε πως είναι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, όμως θέλει να ζήσει και την εμπειρία της κατάκτησης του πρωταθλήματος φορώντας την φανέλα του.

Αναλυτικά τα λόγια του Άνταμ Τσέριν:

Ο Παναθηναϊκός διανύει το καλύτερο σερί του στη διάρκεια της σεζόν με τέσσερις νίκες απέναντι σε Μάλμε, ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκό και Στουρμ Γκρατς. Πόσο σημαντικό είναι να προετοιμάζεσαι για ένα ντέρμπι με την ομάδα να βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό μομέντουμ;

«Είναι πάντα πολύ θετικό όταν η ομάδα αρχίζει να κερδίζει. Όταν παίρνεις σερί νίκες, όλα γίνονται πιο εύκολα. Πολύ σημαντική ήταν η επικράτηση επί του ΠΑΟΚ στην έδρα μας. Αυτή η νίκη μας έδωσε άλλη ενέργεια πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και τώρα, με το όμορφο αποτέλεσμα στις Σέρρες και την επικράτηση απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, συνεχίζουμε αυτό το σερί και τη θετική πορεία μας. Αυτή η ενέργεια μας ακολουθεί και πρέπει να διατηρήσουμε το μομέντουμ όσο περισσότερο γίνεται».

Μετά τις βαθμολογικές απώλειες που είχε η ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν, θεωρείς ότι τα ντέρμπι αποτελούν μια καλή ευκαιρία ώστε να καλυφθεί η διαφορά απ’ τους ανταγωνιστές;

«Σίγουρα! Χάσαμε σημαντικούς βαθμούς στην αρχή της σεζόν και τώρα τα ντέρμπι μάς δίνουν την ευκαιρία να πλησιάσουμε. Αλλά γνωρίζουμε ότι το πρωτάθλημα κρίνεται πολύ αργότερα. Είναι σημαντικό να μείνουμε κοντά στον ανταγωνισμό ως τα playoffs και να μπούμε εκεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

Ποια είναι η εικόνα που έχεις σχηματίσει για την εφετινή ΑΕΚ;

«Παρακολουθώ όλες τις ομάδες της λίγκας, ίσως όχι σε κάθε αγώνα, αλλά βλέπω τα αποτελέσματα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι κερδίζουν με «κλειστά» σκορ και δεν δέχονται πολλά γκολ. Κάτι που σημαίνει ότι ο νέος προπονητής έχει φέρει άλλη νοοτροπία. Είναι πολύ οργανωμένοι αμυντικά, σκοράρουν ένα γκολ και παίρνουν τους τρεις βαθμούς. Μου θυμίζουν λίγο την πρώτη μου χρονιά εδώ, που κερδίζαμε πολλά ματς με 1-0. Στο τέλος της ημέρας, ακόμα και το 1-0 δίνει πάντα τρεις βαθμούς. Τους έχουμε αναλύσει πολύ προσεκτικά γιατί, σίγουρα, με τον νέο τεχνικό υπάρχουν νέες ιδέες αλλά και καινούργιοι παίκτες. Πρέπει λοιπόν να παρουσιαστούμε στο γήπεδο όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι αλλά και αποφασισμένοι».

Έχεις δώσει πολλές «μάχες» με την ΑΕΚ. Τι είδους παιχνίδι περιμένεις και τι νοοτροπία πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός;

«Τα ματς με την ΑΕΚ είναι πάντα σκληρά, με πολλές μονομαχίες και ένταση. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι μονομαχίες είναι καθοριστικές. Η ομάδα που κερδίζει τις περισσότερες, έχει και περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Πρέπει να κρατήσουμε την ίδια ένταση και ταυτόχρονα να έχουμε την κατοχή. Όταν παίζεις εντός έδρας, είναι σημαντικό να κρατάς την μπάλα και να είσαι απειλητικός στην επίθεση. Όταν σκοράρουμε νωρίς, όπως συνέβη με τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι μας μπορεί να γίνει πιο εύκολο. Αντιθέτως, όταν δεχόμαστε πρώτοι γκολ, τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν σκοράρεις πρώτος, όπως κάναμε στις Σέρρες, ανοίγεις το ματς και δημιουργείς περισσότερες ευκαιρίες».

Το καλό μομέντουμ και το νικηφόρο σερί έχει μεταφέρει ενθουσιασμό και θετική ενέργεια και στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πόσο σημαντικό είναι να επιστρέφει η ομάδα στη Λεωφόρο για ένα ντέρμπι μέσα σε τέτοιο κλίμα;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό! Οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί και το ξέρουμε καλά! Την προηγούμενη περίοδο όμως δεν ήταν χαρούμενοι με τα αποτελέσματα, κάτι που είναι φυσιολογικό. Ούτε για εμάς ήταν εύκολο με τα άσχημα αποτελέσματα. Τους καταλαβαίνουμε απόλυτα. Τώρα, όμως, ξεκινάμε μια νέα σελίδα. Χρειαζόμαστε αυτή την ενέργεια από τον κόσμο. Όταν στη Λεωφόρο η ατμόσφαιρα είναι ζωντανή και η ένταση υψηλή, οι παίκτες ανεβαίνουν. Όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τον κόσμο μας, τότε γινόμαστε πολύ πιο δυνατοί».

Αναφέρθηκες στη νέα σελίδα του Παναθηναϊκού. Πώς βιώνεις το πρώτο διάστημα της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ;

«Ο κ. Μπενίτεθ μας δίνει νέα ώθηση. Μας προσφέρει κάτι πολύ θετικό. Προσπαθεί, μέσα από λίγες προπονήσεις λόγω των πολλών και συνεχόμενων αγώνων, να μας μεταφέρει τις ιδέες του. Και μέχρι τώρα ανταποκρινόμαστε καλά. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε όσα ζητάει. Δεν είναι εύκολο, γιατί, πέρα από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, δεν υπάρχουν πραγματικές εβδομάδες με προπόνηση. Ανά τρεις ημέρες υπάρχει παιχνίδι, οπότε μειώνεται ο αριθμός των προπονήσεων. Παρόλα αυτά, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και φαίνεται. Η ομάδα έχει αλλάξει, τα αποτελέσματα βοηθούν και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε έτσι για να κρατήσουμε την ενέργεια σε υψηλό επίπεδο».

Η παρουσία ενός προπονητή τόσο εγνωσμένης αξίας και με το βιογραφικό του Ράφα Μπενίτεθ δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο στους παίκτες;

«Αναμφισβήτητα! Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την καριέρα του. Έχει περάσει από τους μεγαλύτερους συλλόγους, έχει κατακτήσει σπουδαίους τίτλους. Είναι τιμή και προνόμιο να δουλεύεις μαζί του. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας. Το πιο σημαντικό είναι να ακολουθούμε όλοι τις ιδέες του. Όταν όλοι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ παικτών και τεχνικού τιμ, όλα είναι πιο εύκολα. Χτίζουμε αυτή τη σύνδεση και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Με λίγες προπονήσεις έχουμε κάνει ήδη πρόοδο. Ελπίζω να δούμε έναν ακόμα πιο δυνατό Παναθηναϊκό στο υπόλοιπο της σεζόν».

Είσαι αισιόδοξος για την επόμενη ημέρα της ομάδας;

«Ναι, είμαι! Όταν χάνεις παιχνίδια, όπως κάναμε στην αρχή της σεζόν, χάνεις υπό μία έννοια και την πίστη σου. Δεν ήταν εύκολο στην αρχή της σεζόν. Τώρα, με κάθε νίκη, χτίζουμε ξανά την αυτοπεποίθησή μας. Και φαίνεται στο γήπεδο. Είμαστε πιο σίγουροι πλέον. Είμαι και πιο αισιόδοξοι…».

Μπορεί να είσαι ακόμα νέος σε ηλικία, αλλά εσύ και ο Κώτσιρας είστε οι ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες συμμετοχές στην ομάδα. Νιώθεις μεγαλύτερη ευθύνη όντας ένας απ’ τους παλαιότερους στον Παναθηναϊκό;

«Πάντα έδινα το 100% για αυτή την ομάδα και θα συνεχίσω να το κάνω. Μου αρέσει ο Παναθηναϊκός. Είναι τιμή για μένα να είμαι μέλος αυτής της σπουδαίας ομάδας. Βρίσκομαι εδώ για τέταρτη χρονιά και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και όχι τόσο σύνηθες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσω να δίνω το 100% γι’ αυτή τη φανέλα και γι’ αυτούς τους φιλάθλους. Κέρδισα ένα Κύπελλο με την ομάδα, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα και μας λείπει. Ελπίζω να πετύχουμε τον στόχο μας όσο είμαι εδώ, γιατί αυτός ο τίτλος είναι η μεγαλύτερη επιθυμία μου γι’ αυτόν τον υπέροχο σύλλογο. Θέλω να το ζήσω φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού και γι’ αυτό δουλεύω σκληρά για να τα καταφέρουμε».