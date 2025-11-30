Το βράδυ στη Λιβαδειά ζητά καθαρό μυαλό, υπομονή και σωστή διαχείριση. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τη νίκη — αλλά πάνω απ’ όλα χρειάζεται σωστή προσέγγιση.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό (19:00 – Novasports Start, live στο Gazzetta), σε ένα παιχνίδι που δεν σηκώνει πολλά περιθώρια. Η ανάγκη για νίκη είναι ξεκάθαρη: ο Δικέφαλος πρέπει να μείνει κοντά στην κορυφή, σε μια περίοδο όπου το πρόγραμμα αρχίζει να φορτώνεται με συνεχόμενους αγώνες.

Κι αν τα παιχνίδια είναι πολλά, άλλο τόσο πολλές είναι και οι απουσίες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παραμένει εκτός και αυτή είναι μακράν η πιο κομβική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης που δίνει ρυθμό, που κρατά τη μπάλα στο σωστό σημείο, που καθορίζει το ρυθμό στην επίθεση με μία ενέργεια, λείπει σε μια στιγμή που η ομάδα χρειάζεται ακριβώς αυτό το «κάτι παραπάνω».

Μαζί του απουσιάζει και ο Δημήτρης Πέλκας, που στερεί από τον Ραζβάν Λουτσέσκου μια λύση που βοηθά στο «σπάσιμο» του παιχνιδιού και στη μεταφορά του σε περιοχές δημιουργίας. Όλα αυτά επιβαρύνουν κι άλλο την εξίσωση, ειδικά με τον Τάισον να κουβαλάει ήδη πολλά συνεχόμενα 90λεπτα.

Η τελευταία επίσκεψη στο «Λάμπρος Κατσώνης» ήταν μια δύσκολη ανάμνηση — η βαριά ήττα στο Κύπελλο. Δεν σημαίνει τίποτα για σήμερα, αλλά λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι τέτοια ματς θέλουν συγκέντρωση. Ο Λεβαδειακός είναι φορμαρισμένος, ξέρει τι θέλει στο γήπεδο και έχει την αυτοπεποίθηση της καλής ομάδας.

Ο Λουτσέσκου θα επιχειρήσει να κρατήσει τον ΠΑΟΚ σε ένα σχέδιο που δίνει ασφάλεια. Κατοχή που ηρεμεί το παιχνίδι, σωστή πρώτη πάσα από πίσω, οργανωμένες μεταβάσεις — αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Ο «Δικέφαλος» πρέπει να ελέγξει τον ρυθμό, όχι να τον κυνηγήσει.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά την ενδεκάδα. Πολλοί παίκτες βρίσκονται στο όριο και το πρόγραμμα που ακολουθεί, με δύο ντέρμπι απέναντι στον Άρη σε Κύπελλο και πρωτάθλημα, δεν επιτρέπει στον Ρουμάνο τεχνικό να σπρώξει ξανά τους ίδιους μέχρι το κόκκινο. Οι ενδείξεις οδηγούν σε αλλαγές: ο Λόβρεν αναμένεται να μπει αντί του Μιχαηλίδη, ενώ ο Μπάμπα πιθανότατα θα πάρει ανάσες, με τον Τέιλορ να καλύπτει το αριστερό άκρο.

Στο κέντρο, ο Μεϊτέ δύσκολα βγαίνει — όχι μόνο λόγω ποιότητας, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτη με το δικό του αποτύπωμα στον ρυθμό. Δίπλα του, ο Οζντόεφ είναι η βασική σκέψη αντί του Μπιάνκο, για να δοθεί διαφορετικός τόνος και λίγη φρεσκάδα σε μια γραμμή που έχει δοκιμαστεί αρκετά, την ίδια ώρα που ο Καμαρά είναι με μόλις μία-δύο προπονήσεις μαζί με την ομάδα.

Πιο μπροστά, η τριάδα Ζίβκοβιτς – Ιβανούσετς – Τάισον δύσκολα θα αλλάξει, αν και ο Ντεσπόντοφ αποτελεί πάντα μια λύση που ο Λουτσέσκου μπορεί να χρησιμοποιήσει με μέτρο, ειδικά ενόψει του προγράμματος που ακολουθεί.

Στην κορυφή της επίθεσης, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε τον Μύθου αντί του Γιακουμάκη. Ο νεαρός χρειάζεται ρυθμό, ο βασικός φορ χρειάζεται ανάσες.

Το μήνημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Λίγες ώρες πριν από την σέντρα του αγώνα η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα προς τους φίλους της ομάδας, που έχουν ξεκινήσει από το πρωί το ταξίδι προς τη Λιβαδειά για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης ομάδας τους.

«Σε λίγες ώρες η ομάδα μας δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι στη Λιβαδειά και σ΄ αυτό το παιχνίδι θα έχει τον κόσμο μας στο πλευρό της.

Θυμίζουμε ότι δεν πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει κανείς το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή, καθώς θα υπάρχουν προέλεγχοι από την αστυνομία.

Στηρίζουμε την ομάδα μας, όπως πολύ καλά ξέρουμε, πάντα με σεβασμό στην πόλη και την ομάδα που μας φιλοξενεί, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, φροντίζουμε να είναι το γήπεδό μας πάντα ανοιχτό.

Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια και θα πωλούνται μέχρι τις 6μμ στα link που θα βρείτε εδώ: https://paokfc.gr/nea/20251128-ta-eisitiria-tou-paok-levadiakos/»