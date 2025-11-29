Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε γνωστή την αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και έχει ως μοναδικό στόχο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με το διπλό στις αποσκευές του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ματς στη Λιβαδειά, με τον Μαντί Καμαρά να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα, όχι όμως και ο Κωνσταντέλιας που έβγαλε μέρος αυτής.