ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει Λεβαδειακού
Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε γνωστή την αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και έχει ως μοναδικό στόχο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με το διπλό στις αποσκευές του.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ματς στη Λιβαδειά, με τον Μαντί Καμαρά να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα, όχι όμως και ο Κωνσταντέλιας που έβγαλε μέρος αυτής.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.